Nuovo ricorso al Tar per quanto riguarda l’abbattimento dello stadio di San Siro. Questa volta la richiesta di annullamento della delibera comunale è stata portata avanti da un’associazione di quartiere denominata “Gruppo Verde San Siro”. Le ragioni di tale ricorso riguardano la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio di Milan e Inter. Nella presentazione del progetto da sottoporre al dibattito pubblico – per cui era stata data autorizzazione dalla giunta comunale a patto di rispettare alcuni punti – manca appunto il nodo del mantenimento e della rifunzionalizzazione del Meazza. Non ci sono perciò, secondo la storica associazione di quartiere, le condizioni per far andare avanti le discussioni.

Lo stadio Giuseppe Meazza a San Siro, Milano Credit Foto Imago

Nella giornata di giovedì 24 novembre inoltre, il coordinatore Andrea Pillon ha esposto ai consiglieri comunali la relazione finale sul dibattito pubblico. A questo punto il Comune avrà due mesi di tempo per prendere atto del rapporto, prendere una decisione in accordo con le due società coinvolte (Milan e Inter) e procedere con una nuova delibera. I due club però hanno fretta, e vorrebbero chiudere il capitolo entro Natale per non rischiare di buttare circa 40 milioni di euro su un progetto esecutivo che potrebbe non concretizzarsi mai. Salvo sorprese del Tar, l’iter per l’inserimento del progetto nell’interesse pubblico dovrebbe procedere spedito.

Sala sul ricorso: "Un percorso a ostacoli"

Interpellato sul nuovo ricorso, il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato così: "Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli. Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall’altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopo di che non è che possiamo pensare di potere incidere su tutto, e soprattutto sulle coscienze collettive".

