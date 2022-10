"Non era neanche fallo, Milinkovic ha giocato la palla e l'altro è entrato in ritardo - dichiara ai microfoni di DAZN -. In fase di possesso gioca la palla, in 50 anni non ho mai visto questo tipo di ammonizione, se dico cosa penso di questo episodio mi danno 6 mesi di squalifica. Io quest'anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all'arbitro e non essere squalificato, ci piacerebbe avere lo stesso trattamento". Al termine della pesante e inattesa sconfitta contro la Salernitana all'Olimpico, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non usa giri di paroleper commentare l'ammonizione di Milinkovic-Savic che costringerà il centrocampista serbo a saltare per squalifica il derby di settimana prossima contro la Roma:- dichiara ai microfoni di DAZN -.".

"Prima del gol dell'1-1 stavamo facendo bene, l'avevamo in mano fino al loro pareggio che ci ha colto impreparati perché molto probabilmente avevamo dato la partita per vinta. Poi la reazione è stata confusionaria e ci ha portato a perdere. La partita è cambiata dopo l'1-1, l'arbitraggio non ha contribuito a tenere serena la partita ma bisognerebbe aver la forza di sopportare tutto. Dobbiamo riordinare le idee e ripartire, prima andremo in Olanda per strappare la qualificazione (col Feyenoord in Europa League, ndr) e poi penseremo al derby".

Sarri: "Saremo grandi quando giochermo come a Bergamo contro una retrocessa"

