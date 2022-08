Sassuolo-Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia Sabato 20 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Dionisi e quella di Baroni. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Müldür, Traoré

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cetin, Dermaku

Statistiche Opta

Sassuolo e Lecce hanno pareggiato tre delle quattro partite disputate tra Serie A e Serie B – i neroverdi si sono aggiudicati 4-2 il confronto più recente nel massimo campionato, il 4 luglio 2020 (in gol Caputo, Berardi, Boga e Müldür per gli emiliani, Lucioni e Mancosu per i pugliesi).

Il Sassuolo ha perso l’ultimo match casalingo di Serie A contro una formazione neopromossa (1-2 vs Empoli lo scorso 31 ottobre). Gli emiliani non incassano due ko interni di fila contro avversarie provenienti dalla B da gennaio-agosto 2016 (0-2 contro il Bologna e 0-3 a tavolino contro il Pescara).

Il Lecce ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A giocate in Emilia Romagna, subendo una media di 3 reti a partita (incluso un 2-4 contro il Sassuolo).

Includendo anche l'ultima gara dello scorso campionato, il Sassuolo ha perso le ultime due partite di Serie A con il punteggio di 0-3 (v Milan e Juventus) - i neroverdi non registrano tre gare consecutive di campionato senza segnare da gennaio-febbraio 2018, quando alla guida del club c'era Giuseppe Iachini.

Nelle ultime otto stagioni di Serie A a cui ha preso parte, il Lecce ha perso la seconda gara di campionato solamente in un'occasione (6V, 1N) - tuttavia la sconfitta è arrivata nella più recente (0-1 v Verona nel settembre 2019).

Il Sassuolo ha tentato 14 conclusioni da fuori area nel primo turno di campionato (più di qualunque altra squadra) e con quattro di queste ha centrato lo specchio (primato condiviso con la Fiorentina).

Il Lecce è la formazione che ha schierato l’11 titolare più giovane nella prima giornata della Serie A 22/23: 24 anni e 315 giorni per i salentini di Baroni.

Gregoire Defrel non ha preso parte a nessun gol nelle sue ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A, dopo aver messo lo zampino in quattro reti nelle precedenti quattro (un centro, tre assist).

In due presenze di Serie A contro il Lecce giocate nel 2019/20, Domenico Berardi ha preso parte a tre reti: due gol e un assist per il numero 10 del Sassuolo, che potrebbe raggiungere Giacomo Bonaventura come secondo italiano ad aver trovato la rete in tutte le ultime 10 stagioni di massimo campionato (dal 2013/14 al 2022/23).

Nella prima giornata di campionato, Federico Di Francesco ha ritrovato un assist in Serie A che gli mancava dal settembre 2018 - il classe '94 del Lecce potrebbe prendere parte a un gol per due gare consecutive nella competizione per la seconda volta in Serie A (ci è riuscito solo con il Bologna tra aprile e maggio 2017).

