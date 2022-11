Sassuolo-Roma, match valido per la 14ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 frutto delle reti di Abraham e Pinamonti. La gara è stata arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi di Molfetta. Con questo risultato i giallorossi non vanno oltre i 26 punti in campionato, rischiando di uscire dalla zona coppe europee, mentre i neroverdi non riescono a fare il salto nella prima metà della classifica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Poco da farci sul gol di Abraham, posizione troppo angolata. Attento su tutto il resto.

Jeremy TOLJAN 5,5 - Non incide particolarmente su quella fascia

Kaan AYHAN 5 - In evidente difficoltà sulla marcatura di Zaniolo. La prima volta viene graziato dall’arbitro, la seconda volta viene ammonito, dopo la terza deve ringraziare Mourinho che fa scendere l'avversario.

Gian Marco FERRARI 5,5 - Condivide le colpe sul gol subito con il compagno di reparto. Come contro l'Empoli, un solo calo di concentrazione ma deleterio.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5,5 - Messo in crisi dal pressing dei giallorossi.

Dall'88' ROGERIO s.v. - Non giudicabile.

Davide FRATTESI 6,5 - Sua l’unica fiammata della prima mezz’ora. Sempre fondamentale nella manovra d’attacco neroverde.

Maxime LOPEZ 5,5 - Termina il 2022 in evidente calo, lontano parente da quello che avevamo conosciuto la scorsa stagione e con un’ammonizione (era diffidato, salta il Bologna).

Dal 75' Pedro OBIANG s.v. - A parte un fallo, non incide per poco più di un quarto d'ora.

Abdou HARROUI 6 - Il Sassuolo fatica a sfondare in area, così si mette in luce con qualche bordata dalla distanza.

Dal 66' Kristian THORSTVEDT 6 - Il suo ingresso in campo non dà un contributo aggiuntivo, ma non fa nemmeno danni.

Luca D'ANDREA 6 - Mostra più coraggio rispetto al match di sabato scorso.

Dal 66' Hamed Junior TRAORÉ 6 - voto politico, da quella fascia i neroverdi hanno spinto il giusto.

Andrea PINAMONTI 6,5 - Inoffensivo fino al gol realizzato, ma utile alla causa neroverde liberando spazi. Poi torna a sbloccarsi.

Armand LAURIENTÉ 7 - La pescata di Kvaratskhelia sta al Napoli così come la pescata del 23enne francese ex Lorient sta al Sassuolo. Linfa vitale per i neroverdi con le sue corse e le sue giocate imprevedibili.

Dall'88' Domenico BERARDI s.v. - Possiamo solo dire di essere felici di averlo visto ripestare il campo.

Allenatore Alessio DIONISI 6 - Si rivedono sprazzi di quel Sassuolo propositivo che metteva in crisi le big anche nel loro momento di miglior forma (anche se non è il caso della Roma di stasera). L'allarme è un po' meno rosso in attacco.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - Salva un paio di volte i giallorossi dallo svantaggio. Senza di lui tra i pali probabilmente non sarebbe arrivato nemmeno il punto.

Gianluca MANCINI 6,5 - Delizioso l'assist per Abraham. Fa quel che può sulla rete del pareggio.

Chris SMALLING 5,5 - In ritardo su Pinamonti in occasione del gol dell'1-1. Unica pecca, ma impattante in negativo.

Roger IBAÑEZ 6 - Incolpevole sulla rete subita, doveva coprire il lato debole.

Zeki CELIK 5,5 - Qualche inventiva a inizio partita, poi si spegne.

Dal 66' Rick KARSDORP 5 - Si perde Laurentié nell'azione che porta al gol del pari definitivo.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Padrone del centrocampo: arriva su tutti i palloni e non perde neanche un duello.

Nemanja MATIC 6 - Prestazione senza infamia e senza lode. Poteva fare di più.

Nicola ZALEWSKI 6 - Tanta applicazione e tanto movimento, ma anche un gol mangiato nel primo tempo.

Dal 66' Stephan EL SHAARAWI 5,5 - Doveva dare più agilità all'azione, invece stenta a pervenire.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Primo tempo quasi perennemente fuori posizione, talvolta taglia la strada ai compagni col pallone. Unico momento di lucidità, il passaggio chiave a Shomurodov sulla migliore occasione della Roma. Nella ripresa se la cava con qualche dribbling da capogiro per gli avversari.

Dal 78' Andrea BELOTTI 5,5 - Fa vedere la grinta su un contropiede, ma esagera e frana contro la difesa. Dopodiché non si vede più.

Cristian VOLPATO 6,5 - Tante intuizioni sui suoi piedi. Intelligenza tattica a go go, promosso nell’esordio da titolare in Serie A.

Dal 73' Edoardo BOVE 6 - Altri minuti che fanno solo bene per un giovane come lui, classe 2002.

Eldor SHOMURODOV 5 - Corsa e movimenti ok, ma quando c’è da finalizzare è un disastro. Spreca una grande chance.

Dal 65' Tammy ABRAHAM 7 - Mourinho lo "punzecchia" lasciandolo in panchina, lui reagisce con i fatti: torna al gol dopo 7 partite di Serie A a secco.

Allenatore José MOURINHO 6 - La scelta di Shomurodov al posto di un Abraham abbacchiato non ripaga. Rimedia ed è l'unico cambio che funziona. Così come funziona la punzecchiata ad Abraham. Poi basta.

