in un match complicato da sbloccare al Mapei Stadium. Dopo le polemiche della vigilia,senza gol mandando in vantaggio i giallorossi di testa. La festa però dura poco per la formazione di Mourinho: cinque minuti dopo ecco la befffa di Pinamonti (un altro a digiuno da diverso tempo). Entrambe le squadre stavano vivendo un periodo di siccità in attacco e finalmente tornano a sorseggiare, ma il punto non accontenta nessuna delle due. Un pareggio che impedisce alla Roma di compiere il sorpasso sull'Atalanta - contemporaneamente caduta a Lecce - e rischia di mandarla fuori dalla zona Europa; i neroverdi invece non riescono a compiere il salto nella parte sinistra della classifica.