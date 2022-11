Sassuolo-Roma, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledí 9 novembre, alle ore 18:30. Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Roma è quella contro cui il Sassuolo ha vinto meno partite: un solo successo per i neroverdi (4-2 il primo febbraio 2020), con otto pareggi e nove sconfitte a completare il quadro.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Defrel, Müldür

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Wijnaldum

SASSUOLO-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Sassuolo-Roma, mercoledí 9 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Roma è quella contro cui il Sassuolo ha vinto meno partite: un solo successo per i neroverdi (4-2 il primo febbraio 2020), con otto pareggi e nove sconfitte a completare il quadro.

Dopo aver perso tutte le prime cinque partite casalinghe contro la Roma in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle quattro più recenti, grazie a un successo e tre pareggi, inclusi due nelle due sfide interne più recenti.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A giocate di mercoledì (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 17 (8V, 5N) – la Roma dall’altra parte ha ottenuto quattro punti nelle ultime quattro (1V, 1N, 2P), dopo una serie di nove successi consecutivi in questo giorno della settimana.

Il Sassuolo non ha segnato negli ultimi due match di campionato, i neroverdi potrebbero registrare tre partite consecutive senza gol all’attivo in Serie A per la prima volta dal febbraio 2018, quando erano guidati da Giuseppe Iachini.

Il Sassuolo ha collezionato tre clean sheet nelle prime sei partite interne di questo campionato; la quarta porta inviolata dei neroverdi in casa è arrivata al meglio alla nona partita stagionale disputata, nella Serie A 2016/17.

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A non ottiene almeno cinque successi esterni consecutivi in una singola stagione dalle prime cinque di Eusebio Di Francesco, nel 2017/18.

La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 12 (8V, 2N). I giallorossi potrebbero registrare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio.

Andrea Pinamonti ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A (con le maglie di Frosinone, Genoa e Empoli), contro nessuna squadra finora ha fatto meglio; due delle tre reti dell’attaccante del Sassuolo contro i giallorossi inoltre sono arrivate in gare interne.

Davide Frattesi ha realizzato tre gol in sei partite casalinghe in questo campionato, mentre nella scorsa Serie A si era fermato a una rete in 17 gare interne disputate. Contando anche la Serie B, il suo record è stato di quattro marcature in casa nella stagione 2020/21 (19 presenze con il Monza).

Andrea Belotti ha realizzato nove gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessuna squadra finora ha fatto meglio (nove anche contro la Sampdoria); l’attaccante della Roma ha partecipato a 10 marcature (sette reti, tre assist) nelle ultime otto sfide contro i neroverdi nella competizione.

