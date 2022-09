Sassuolo-Udinese, match valido per la sesta giornata di Serie A, è terminato 3-1 in favore degli uomini di Sottil. La banda friulana, dopo il poker rifilato alla Roma di Mourinho settimana scorsa, firma un altro colpaccio in Emilia Romagna. I bianconeri si lanciano così in zona Champions, raccolgono la quarta vittoria consecutiva e si confermano la rivelazione di questa Serie A. Notte fonda invece per gli uomini di Dionisi, incapaci di trovare rimedi efficaci al ridimensionamento offensivo avviato questa estate con le partenze di Raspadori e Scamacca, e poi continuato a inizio stagione con gli infortuni di Traoré e Berardi.

Al Mapei va in scena una gara decisa da episodi: nella prima frazione l’Udinese mette più spirito ed energia in avanti, ma viene punito da un’ingenuità di Ebosse al 33’. Il difensore friulano sbaglia il passaggio nella propria metà campo e innesca la discesa di Laurienté, che a sua volta serve il taglio puntuale di Frattesi. Il centrocampista azzurro non sbaglia solo davanti a Silvestri. Poco dopo l’insperato vantaggio però, Dionisi e compagni tornano in apnea: Matheus Henrique perde palla, apre alla ripartenza di Success che viene atterrato da ultimo uomo. A prendere il rosso diretto è Ruan Tressoldi.

Un Sassuolo in inferiorità numerica torna negli spogliatoi in vantaggio, ma senza più certezze. Nella ripresa Dionisi corre ai ripari con delle sostituzioni difensive, che sembrano riuscire ad addormentare la gara fino alla contromossa di Sottil: dentro Beto e Samardzic, e la partita svolta. Al 74’ il brasiliano prende il tempo a tutti e insacca l’1-1, che dà il via all’arrembaggio bianconero. Al 91’ tocca invece a Samardzic, con un tracciante chirurgico a battere Consigli nell’angolino. Sul 2-1, è tripudio Udinese: Beto ne approfitta per involarsi da solo verso la porta e firmare la doppietta personale sullo scadere.

Tabellino

SASSUOLO-UDINESE 1-3

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi (68’ Harroui), Lopez, Henrique; Laurientè (68’ Thorstvedt), Pinamonti (82’ Marchizza), Kyriakopoulos (45’ Ayhan). All. Dionisi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Ebosse (45’ Ehizibue), Perez; Pereyra, Arslan (45’ Samardzic), Walace (68’Nestorovski), Lovric, Udogie; Success (68’ Beto), Deulofeu (82’ Makengo). All. Sottil

Arbitro: Giacomo Camplone.

Gol: 33’ Frattesi (S), 74’, 93’ Beto (U), 91’ Samardzic (U)

Assist: Laurienté (S), Pereyra (U), Lovric (U)

Ammoniti: Becao (U), Ebosse (U), Ehizibue (U)

Espulsi: Ruan (S)

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

8’ - SUCCESS SI GIRA! Prima occasione per l'Udinese. Tutto nasce da un doppio dribbling di Pereyra, che sposta il gioco sui piedi Deulofeu. In area, servito dal belga, Success prova a girarsi. Tiro a lato del secondo palo.

33’ - GOL! FRATTESI INSACCA L'1-0 DEL SASSUOLO! Ebosse sbaglia il passaggio, Laurienté si avventa sul pallone e serve Frattesi in area, che davanti a Silvestri non sbaglia.

38’ - LAURIENTE' IMPEGNA SILVESTRI! Danza al limite dell'area l'esterno del Sassuolo: la sua conclusione angolata è disinnescata dal tuffo di Silvestri.

42’ - ESPULSO RUAN! Il difensore atterra Success, che era avviato da solo verso Consigli.

74’ - GOL! BETO PAREGGIA PER L'UDINESE, 1-1! Proprio quando il Sassuolo sembrava aver addormentato la gara! Pereyra fugge sul fondo e pennella un cross chirurgico per la testa di Beto, che prende il tempo a Toljan e insacca.

86’ - BETO NON TROVA LA PORTA! E' una minaccia continua! Ancora su cross di Pereyra, Beto trova il tempo per girarsi di testa. la palla sfila da parte al palo.

91’ - GOL! LA RIBALTA SAMARDZIC, 2-1 UDINESE! Manda a vuoto sia Toljan che Maxime Loepz al limite dell'area, poi trova l'angolino con un destro magico!

93’ - GOL! ESONDA L'UDINESE, BETO SIGLA IL 3-1! In volata Beto brcuia Marchizza e punisce Consigli a tu per tu!

MVP

BETO - Entra e ribalta una partita che sembrava anestetizzata dalla strategia avversaria. Una doppietta che fa sognare gli uomini di Sottil.

Fantacalcio

PROMOSSO - Lazar SAMARDZIC: preme come un forsennato al suo ingresso in campo e rinfoltisce l'assalto friulano nella ripresa. Un gol e tante pennellate creative, determinante.

BOCCIATO - Matheus HENRIQUE: poco coinvolto, si ritaglia pochi spazi e finisce per adeguarsi all'ombra del più pimpante Frattesi. Dal suo errore in fase di costruzione nasce l'espulsione del compagno Ruan.

