Sassuolo-Udinese, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 11 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Dionisi e quella di Sottil. Il Sassuolo non batte l’Udinese in Serie A dal 17 marzo 2018 (2-1 in Friuli): nelle ultime otto sfide in ordine di tempo, infatti quattro vittorie bianconere e quattro pareggi.

Probabili formazioni

Ad

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Serie A Mourinho: "Dopo uno 0-4 non si parla di arbitri, ma con Maresca..." 04/09/2022 ALLE 21:15

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Defrel, Müldür, Thorstvedt, Traoré

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Buta, Masina

SASSUOLO-UDINESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Sassuolo-Udinese, domenica 11 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Sassuolo non batte l’Udinese in Serie A dal 17 marzo 2018 (2-1 in Friuli): nelle ultime otto sfide in ordine di tempo, infatti quattro vittorie bianconere e quattro pareggi.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle nove partite casalinghe di Serie A disputate contro l’Udinese (1-0 il 25 settembre 2016): nelle restanti otto, tre successi friulani e cinque pareggi; in otto di queste nove sfide al Mapei Stadium si sono registrati due o meno gol nel match.

Il Sassuolo arriva da tre pareggi consecutivi in Serie A, gli ultimi due per 0-0: solo nell’aprile 2018 ha collezionato quattro “X” di fila nella competizione (con Iachini in panchina in quel caso); in più, potrebbe ottenere tre clean sheet consecutivi nel massimo torneo per la prima volta dal novembre 2020.

L’Udinese ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro successi consecutivi all’interno dello stesso campionato da dicembre 2017 (cinque in quel caso, con Massimo Oddo in panchina).

Con una vittoria l’Udinese eguaglierebbe la sua miglior partenza dopo le prime sei partite stagionali di Serie A: ora è a quota 10 punti e toccherebbe infatti quota 13 (record attuale ottenuto nelle stagioni 2000/01, 2008/09 e 2014/15).

Il Sassuolo è l’unica formazione di questa Serie A che non ha né segnato né subito gol nell’ultima mezz’ora di gioco finora (dal 61’ in poi) - ed è anche una delle due squadre, al pari del Bologna, che non ha ancora segnato o subito reti con giocatori subentrati dalla panchina.

Solo l’Inter (otto) conta più marcatori differenti dell’Udinese (sette) in questo campionato: Udogie e Beto sono gli unici due friulani a contare più di un gol finora (due entrambi).

Solo due calciatori finora hanno centrato lo specchio della porta almeno due volte su punizione diretta in questo campionato: Dusan Vlahovic (due gol) e Armand Laurentié (due tentativi su due nello specchio nel match con la Cremonese, suo esordio in Serie A). A partire dal 2020/21, solo James Ward-Prowse (otto) ha segnato più reti su punizione diretta di Armand Laurentié (quattro) nei maggiori cinque campionati europei.

L’Udinese è una delle due squadre – al pari della Roma – contro cui Andrea Pinamonti vanta più gol in Serie A: ben tre, segnati nelle ultime quattro sfide in ordine di tempo (inclusa andata e ritorno nello scorso campionato con la maglia dell’Empoli).

Gerard Deulofeu è uno dei tre giocatori di questo campionato a vantare già sia più di 10 tiri totali che più di 10 occasioni create per i compagni (17 conclusioni e 12 assist al tiro per lui); gli altri due sono Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Fantacalcio: i consigli per la 6a giornata di Serie A

Serie A Udinese-Roma 4-0, pagelle: Rui Patricio, che disastro 04/09/2022 ALLE 21:09