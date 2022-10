La Salernitana torna a camminare! Dopo due sconfitte consecutive, subendo sette gol e segnandone solo uno, i granata battono l’Hellas Verona con il punteggio di 2-1 e trovano la seconda vittoria in campionato. A segno Krzysztof Piatek, Fabio Depaoli e Boulaye Dia. Tre punti d’oro per la squadra di mister Davide Nicola, che in un colpo solo stacca la zona rossa (delimitata proprio dall'Hellas Verona) e si lancia all’inseguimento dei primi 10 posti in classifica. Brutto stop invece per i gialloblù: la squadra di Cioffi si ferma per il quarto turno consecutivo e continua a scendere dopo la prima – e unica – vittoria in campionato contro la Sampdoria (datata 4 settembre, oltre un mese fa). I veneti rimangono fermi al 18° posto con 5 punti: brutta situazione.

Krzysztof Piatek esulta dopo il gol segnato durante Salernitana-Verona - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

IL TABELLINO

SALERNITANA-HELLAS VERONA 2-1 (primo tempo 1-0)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Pirola, Daniliuc, Gyomber (90' Sambia); Candreva (90' Bronn), Coulibaly, Maggiore (9' Vilhena), Radovanovic, Mazzocchi; Bonazzoli (59' Botheim), Piatek (59' Dia). All. Nicola

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (86' Cabal); Depaoli (86' Faraoni), Tameze, Veloso (71' Kallon), Doig; Hrustic (71' Sulemana), Verdi; Henry (46' Djuric). All. Cioffi

GOL: 18' Piatek, 56' Depaoli, 90+4' Dia

ASSIST: Bonazzoli (1-0, S), Botheim (2-1, S)

AMMONITI: Piatek (S), Hien (V), Depaoli (V), Sulemana (V), Sambia (S)

ESPULSI: Ceccherini (V), Radovanovic (S). Entrambi per proteste

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova



LA CRONACA DEL MATCH IN 8 MOMENTI CHIAVE

18'- GOOOOOOOOOOL! PUM-PUM-PIATEK! VANTAGGIO DELLA SALERNITANA! Bonazzoli trova un corridoio fantastico e il centravanti non sbaglia con il mancino. Gol numero 31 in Serie A

35'- GUNTER COLPISCE LA TRAVERSA! Calcio d’angolo di Verdi, colpo di testa a lob di Gunter e palla che si stampa sulla traversa

56'- GOOOOOOOOOOL! PAREGGIO HELLAS! DEPAOLI! Cross di Doig dalla sinistra, deviazione di Candreva, la difesa della Salernitana si addormenta e Depaoli insacca di testa. Erroraccio di Mazzocchi e Pirola

69- CALCIO DI RIGORE PER L’HELLAS! Intuizione geniale di Depaoli con l’esterno e tocco con il braccio di Radovanovic

71'- CALCIO DI RIGORE CANCELLATO! Non c’è il tocco di mano di Radovanovic. Ghersini torna sui suoi passi dopo la revisione al VAR

78'- PALO DI VERDI! Giocata sensazione dell’ex di turno: dribbling e sinistro piazzato. Solo il palo a dirgli di no

90+4'- GOOOOOOOOOOOOL! SALERNITANA AVANTI! DIAAAAAA! Azione spettacolare, tocco di Vilhena, sponda intelligente di Botheim e sinistro a giro del numero 29. Gol meraviglioso

90+6'- ESPULSI CECCHERINI E RADOVANOVIC! Dopo la rete di Dia nasce un alterco e l'arbitro Ghersini manda entrambi sotto la doccia

MVP

Lassana COULIBALY – Intensità, padronanza, qualità. Il centrocampista maliano asfalta i suoi avversari con un moto continuo da far invidia ai migliori interpreti del ruolo. Mvp

FANTACALCIO

MIGLIORE: Boulaye DIA – Entra in campo e decide il match con un gol tanto bello quanto importante. Quarta rete in campionato: vede la porta come pochi altri

PEGGIORE: Isak HIEN – La forza fisica straripante non è accompagnata da altrettanta attenzione. Bruciato da Piatek in occasione del vantaggio granata. Deve migliorare in fretta

LE PAGELLE

