La miglior difesa del campionato, un calcio spumeggiante e l’assenza di Ciro Immobile che non pesa sul groppone . La Lazio di Maurizio Sarri, alla prima senza il proprio bomber, supera il crash test del Gewiss Stadium e spezza le redini all’Atalanta grazie alle reti di. Una partita in cui, anche senza creare mille occasioni da gol, i capitolini dominano dal primo al novantesimo, lasciando Provedel praticamente inoperoso. La soluzione con Felipe Andersonfa impazzire la difesa dei nerazzurri, che non riescono mai a trovare le distanze giuste e attaccano con un po’ troppa confusione.: i padroni di casa non giocano una partita completamente negativa, ma di fronte a questa Lazio con il pilota automatico serve una marcia in più.