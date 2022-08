Dopo la vittoria contro l'Udinese all'esordio, il Milan domani affronterà una trasferta molto complicata. I rossoneri saranno di scena a Bergamo e sfideranno l'Atalanta di Gasperini. Stefano Pioli presenta il match in conferenza stampa. "La passata stagione ci ha portato consapevolezza ed entusiasmo, ora siamo solo alla seconda gara di campionato, poi ci sarà un tour de force. Siamo preparati per affrontare al meglio l'Atalanta". I rossoneri saranno di scena a Bergamo e sfiderannodi Gasperini. Stefano Pioli presenta il match in conferenza stampa.

Noi favoriti per lo scudetto? Ci sono 7-8 squadre forti

Sull'Atalanta

"È uno step per crescere, per vedere la nostra prestazione e ogni partita ti dà delle indicazioni. Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma non l'intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità. È uno scontro diretto, una partita importante che arriva presto nel calendario che dobbiamo affrontare nel modo migliore possibile. A Bergamo, un anno fa, abbiamo avuto la bravura di andare in vantaggio subito. Credo che sarà una partita intesa".

Su Tonali

"Un centrocampista completo. Ha bisogno di esperienza di situazioni da interpretare. Ho ritrovato un ragazzo con grande umiltà e voglia di lavorare. Sa che deve continuare su questa strada, deve essere ambizioso perché ha grande potenziale. Ma deve mantenere questa voglia, generosità e questo sentirsi così milanista. Quando giochi con passione riesci a dare qualcosa in più".

Sullo scudetto

"Favoriti? Ci sono 7-8 squadre forti. Campionato molto equilibrato. Una partita alla volta. Noi dobbiamo continuare sul nostro percorso, pensare alla prossima partita e lavorare per diventare sempre più competitivi".

Sul mercato

"Per quanto riguarda il mercato, abbiamo la volontà - se ci fosse la situazione giusta - di migliorare determinate situazioni. La rosa è forte, Kjaer si sta avvicianando al 100%. Ribadisco, se troviamo qualcosa per migliorare bene, altrimenti siamo già competitivi così. Krunic, lo scorso anno, era il nostro jolly. Oggi siamo in cinque. Krunic è a tutti gli effetti un mediano. Bakayoko sta bene, sta meglio".

Su De Ketelaere

"Ha fatto benissimo in tutte e tre le zone della trequarti, ma partendo da trequartista o da seconda punta. Non da esterno. La vedo difficile che possa partire da destra e se Charles è un trequarti, giocherà lì. Poi la sua duttilità potrà essere un vantaggio. Ne è consapevole, è un ragazzo molto intelligente che sta imparando la lingua e dimostra la sua applicazione".

Su Pobega

"Ha caratteristiche importanti. Ci punto. Sta meglio, ha avuto un piccolo problema che gli ha fatto perdere allenamenti e test, ma è pronto per essere disponibile a fare il suo".

Sui dubbi di formazione

"Messias è un può più bravo a darci ampiezza, Saelemakers ad andare tra le linee. Dipende da cosa abbiamo bisogno e sono due ragazzi di alto rendimento, pronti a giocare entrambi. Krunic invece non ci sarà".

