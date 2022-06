Saranno Milan e Inter a tenere a battesimo la prima giornata della nuova Serie A , che scatterà il prossimo sabato 13 agosto. La Lega Serie A ha ufficializzato in serata date e orari delle prime cinque giornate del nuovo torneo. La massima serie si aprirà con i Campioni d’Italia del Milan, che scenderanno in campo sabato 13 agosto – con calcio d’inizio fissato per le ore 18.30 – per sfidare la nuova Udinese di Andrea Sottil. In contemporanea anche la sfida tra Sampdoria e Atalanta, a Marassi, mentre in serata alle 20:45 al Via del Mare di Lecce, ci sarà il primo impegno dell'Inter di Simone Inzaghi contro i salentini di Marco Baroni e l'esordio storico del Monza contro il Torino di Juric.