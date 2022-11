Poteva andare diversamente, eccome se poteva andare diversamente. La partita del Castellani poteva esprimere un verdetto diverso, poteva regalare la prima vittoria in campionato alla formazione di Max Alvini. I grigi l’avrebbero anche meritata: un palo, tre tiri pericolosi, un buonissimo impegno, però in porta nell’Empoli c’è un giocatore che con la lotta salvezza non ci azzecca nulla. Per la formazione di Zanetti è quasi uno scherzo avere Vicario tra i pali, uno scherzo nel senso che possono scherzare gli avversari con un portiere così. Due parate clamorose su Buonaiuto e un riflesso magistrale sul destro di Sernicola, che stava già pregustando il gol del pareggio. E invece no, tutto respinto al mittente, ed oltre al danno anche la beffa, perché Zanetti trova Nicolò Cambiaghi dalla panchina e il giovane ripaga con un gol dopo 17 secondi dall’ingresso in campo nel secondo tempo. A freddo, dove fa più male. Il 2-0 finale di Parisi è il giusto premio alla partita del terzino, ma un gol che arricchisce i tabellini e poco altro. Per l’Empoli è la quarta vittoria in campionato, che porta in dote un 12° posto virtuale che vuol dire una sola cosa: vacanze tranquille. Per la Cremonese invece è l’ottava sconfitta in 15 partite, che mixate ai 7 pareggi crea quella sensazione di disagio profonda e fastidiosissima. Con una vittoria di Verona e Samp tra sabato e domenica i lombardi potrebbero scivolare all’ultimo posto: di male in peggio.

Empoli-Cremonese, Nicolò Cambiaghi in gol Credit Foto Getty Images

Tabellino

EMPOLI-CREMONESE 2-0 (primo tempo 0-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Akpa Akpro (66' Fazzini), Grassi (66' Marin), Bandinelli (77' Henderson); Bajrami; Lammers (46' Cambiaghi), Satriano (85' De Winter). All. Zanetti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili (79' Ciofani), Hendry; Sernicola, Pickel, Ascacibar (62' Zanimacchia), Meité (62' Castagnetti), Valeri (70' Quagliata); Buonaiuto (70' Dessers), Okereke. All. Alvini

ARBITRO: Federico Dionisi della sezione dell’Aquila

GOL: 46' Cambiaghi (E), 88' Parisi (E)

ASSIST: -

AMMONITI: Meité (C), Cambiaghi (E), Pickel (C)

ESPULSI: -

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

10'- DOPPIA OCCASIONE CREMONESE! Cross "al volo" di Sernicola, colpo di testa anticipato di Buonaiuto e grande riflesso di Vicario. Pochi secondi dopo ancora Buonaiuto da posizione ravvicinata, e ancora Vicario a respingere. Questa volta con il piede

37'- MURO EMPOLI! Prima Buonaiuto viene rimpallato da Ismajli e dopo Okereke trova il corpo di Ebuehi. Gli azzurri alzano il muro

46'- GOOOOOOOOOL! CAMBIAGHI DOPO 17 SECONDI! 1-0 EMPOLI! Lancio di Bandinelli, serie di tocchi al limite dell’area, Cambiaghi brucia Aiwu e poi batte Carnesecchi con il mancino.

53'- ANCORA VENOM-VICARIO! Meravigliosa parata del portiere dell’Empoli, che devia in angolo una bordata spaventosa di Sernicola

81'- PALO EMPOLI! Botta terrificante di Marin che colpisce in pieno il palo. Carnesecchi non ci sarebbe arrivato

88'- GOOOOOOOOL! PARISI! 2-0 EMPOLI! Transizione autoritaria guidata da Bajrami, palla dentro per Cambiaghi e piattone sinistro. Carnescchi respinge con un miracolo, ma sul rimbalzo Parisi mette dentro di testa da due passi

90+2'- PALO CREMONESE! Dessers fa tutto bene e calcia con il destro da posizione defilata. Vicario è sorpreso, ma il palo gli dà una grossa mano

MVP

Guglielmo VICARIO – Para due volte su Buonaiuto e strozza l’urlo in gola a Sernicola. Sempre più Venom, convocazione in nazionale più che meritata

Fantacalcio

PROMOSSO: Nicolò CAMBIAGHI – Entra e segna, dopo 17 secondi. Una serata da incorniciare per questo ragazzo del 2000.

BOCCIATO: Soualinho MEITÉ – Lento, compassato e ammonito. Alvini lo toglie per il dinamismo di Castagnetti.

Le pagelle

