L'Inter ha presentato la nuova maglia in mezzo al popolo nerazzurro nel cuore di Milano e Romelu Lukaku ha potuto assaggiare "Questa è la mia più grande sfida sportiva, perché ho fatto male ad andare via. Era giusto tornare e sono contento di indossare nuovamente questa maglia. Vogliamo vincere ancora". in mezzo al popolo nerazzurro nel cuore di Milano eha potuto assaggiare nuovamente l'affetto dei suoi vecchi-nuovi tifosi

Se il perdono dei tifosi è già da mettere in archivio tra gli obiettivi raggiunti, Lukaku ha un pensiero anche per il campo: "Sono felice di essere tornato all'Inter e farò di tutto per rivincere lo scudetto". Tra i giocatori presenti anche il gemello del gol del belga, Lautaro Martinez, osannato dai tifosi nerazzurri: "Sono contento di essere rimasto all'Inter e sarà sicuramente una stagione impegnativa, ma siamo pronti per ritornare a vincere".

Lukaku saluta i tifosi e parte il coro "Chi non salta è rossonero"

