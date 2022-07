Francesco Acerbi. Il classe 1988 si è intervallato con i compagni al centro della retroguardia, ma dopo qualche giorno di tregua è tornato nel mirino di alcuni tifosi. I biancocelesti stamani sono tornati in campo per il primo allenamento giornaliero durante il quale Sarri come al solito ha diviso reparto arretrato e avanzato per lavorare sulla tattica . I protagonisti iniziali sono stati i difensori, tra i quali ovviamente c’era anche. Il classe 1988 si è intervallato con i compagni al centro della retroguardia, ma dopo qualche giorno di tregua è tornato nel mirino di alcuni tifosi.

“Acerbi è pregato di recarsi verso l’uscita”, questa la frase ripetuta più volte che oltre a non piacere al calciatore non è stata digerita da Sarri. Dopo due richiami non ascoltati infatti l’ex allenatore del Napoli ha interrotto l’allenamento raggiungendo proprio i tifosi protagonisti delle frecciate al calciatore per chiedere di smetterla. Un gesto accolto dall’applauso di tutto lo stadio e dagli stessi sostenitori protagonisti: “Ha ragione mister, continui a lavorare”.

