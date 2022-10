Lazio-Udinese, match valido per la 10ª giornata di Serie A,È stata una partita equilibrata quella andata in scena all’Olimpico, con tante iniziative interessanti, un calcio gradevole e unLa Lazio consolida l’inversione di rotta dopo la brutta sconfitta europea contro il Midtjylland: da quel momento i biancocelesti hanno infilato 6 risultati positivi tra campionato e Coppa . L’Udinese invece si conferma come la sorpresa del campionato: i bianconeri hanno perso una sola volta in 10 partite e, anche se sembra prematuro dirlo, hanno già raggiunto il 50% dell’obiettivo salvezza.