Passato, presente e futuro. L’avevano presentato così questo, immerso tra Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Paolo Maldini. Una partita nostalgica e moderna, in cui le emozioni non sono di certo mancate., giocando un primo tempo di altissima qualità, ma il Monza non ha di certo sfigurato nella recita alla Scala del Calcio. Palladino è parso come un tecnico in grande crescita, mentre Pioli ha confermato il suo posto tra i migliori allenatori italiani. Più nello specifico, se i rossoneri cercavano risposte in vista della trasferta di Champions a Zagabria, direi che le hanno trovate. Sia dai titolari, che dalle riserve . Brahim Diaz imperiale con due gol, Origi e Pobega preziosi, Dest in crescita. I biancorossi invece escono senza punti e digeriscono la seconda sconfitta consecutiva in campionato , ma fortunatamente per loro la zona retrocessione è a distanza di sicurezza.