Proprio non ce la fa a non essere decisivo. È nel suo DNA, è nel suo sangue. Sangue rossonero , verrebbe da dire, considerando l'impatto che sta avendo sul destino del Diavolo. Dal "si è girato Giroud" di(passatemi il termine) memoria, a questa posa plastica - con espulsione, a causa del secondo giallo dopo essersi tolto la maglia - per rispedire indietro uno Spezia che ci stava credendo eccome nel pareggio a San Siro, trascinato dalle parate di Dragowski e, bravissimo a vincere il contrasto con Messias e a mettere la palla nell’angolino basso dopo il vantaggio costruito da Bennacer e finalizzato da Theo Hernandez. Sembrava veramente finita a cinque minuti dal novantesimo, poi Olivier ha deciso di esibirsi nel suo sport preferito (l’acrobazia) e rilanciare l’ambizione del gruppo di mister Pioli, che in un sol colpo scavalca l’Atalanta di Gasp e torna a -6 dal Napoli capolista . Per lo Spezia invece è una sconfitta bruciante, proprio per tempi e modi. La squadra di Gotti, reduce da due KO con Salernitana e Fiorentina, aveva bisogno come il pane di questo punticino, invece deve rinviare l’appuntamento e rimanere ferma con le quattro frecce al 17° posto, con soli 3 punti di vantaggio sulla zona calda.