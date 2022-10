Questa è la settimana in cui la Samp ricorda Paolo Mantovani. Il presidente più amato e più vincente dei blucerchiati, che ancora oggi è un’icona di stile e di calcio nella parte doriana di Genova. Quel presidente riporta subito alla mente i fasti dei primi anni ’90, con la vittoria dello Scudetto e quella clamorosa finale di Champions League persa con il Barcellona. All’epoca, la Sampdoria valeva come un lingotto d’oro. Oggi, purtroppo, per i tanti tifosi della Doria encomiabili anche stasera, c’è un’altra realtà. C’è una formazione che non riesce a tirare in porta e incamera la settima sconfitta in dieci giornate. Il pareggio di Bologna è stato solamente un piccolissimo passo in avanti verso la salvezza; il lavoro da fare su questa squadra rimane enorme. Finora c’è solo una discreta fase difensiva e nulla più. Dall’altro lato, però, va sottolineata una Roma minimalista, che grazie al minimo sforzo porta via tre punti pesanti da Genova e raggiunge il quarto posto a -4 dal Napoli capolista (e prossimo avversario). A Mourinho basta la solidità difensiva e il rigore di Pellegrini per avere ragione del suo collega e amico Dejan Stankovic. Less is more.

Tammy Abraham in azione durante Sampdoria-Roma - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-1 (primo tempo 0-1)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello (46' Murru); Rincon (59' Verre), Villar, Leris (46' Pussetto), Djuricic (74' Sabiri); Gabbiadini (59' Quagliarella), Caputo. All. Stankovic

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (84' Karsdorp), Cristante, Camara (68' Matic), El Shaarawy (74' Spinazzola); Pellegrini; Belotti (84' Bove), Abraham (68' Zaniolo). All. Mourinho

GOL: 9' Pellegrini (r)

AMMONITI: Ibanez (R), Rincon (S), Verre (S), Stankovic per proteste (all. Samp), Pellegrini (R), Pussetto (S), Colley (S), Zaniolo (R)

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

Il momento social

LA CRONACA DEL MATCH IN 6 MOMENTI CHIAVE

07'- CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! FALLO DI MANO DI ALEX FERRARI! Cross con il mancino di Abraham e tocco con il braccio di Alex Ferrari. Penalty ineccepibile dopo la revisione al VAR

09'- GOOOOOOOL! VANTAGGIO ROMA! PELLEGRINI! Rigore perfetto del capitano giallorosso: palla all’incrocio dei pali

56'- OCCASIONE ROMA! Abraham serve Belotti nello spazio, destro in corsa dell’ex capitano del Toro e grande riflesso di Audero con il piede

72'- CHE PARATA DI AUDERO! Il portiere della Samp si distende per tempo e spegne un tentativo potente di Nicolò Zaniolo

77'- ZANIOLO DEVASTANTE! Ruba la palla a Colley, cambia passo, salta secco Ferrari e poi calcia con il destro: conclusione larga di pochissimo

90+5' ANNULLATO IL 2-0 DI ZANIOLO! Fuorigioco dell’attaccante giallorosso, che aveva saltato Audero nell’1 contro 1 e appoggiato in rete con il destro

MVP

Tammy ABRAHAM – Senza Dybala ci pensa lui a creare. Viene incontro, dialoga, si apre sulla sinistra e mette in mezzo il pallone da cui nasce il rigore. Imprescindibile.

FANTACALCIO

PROMOSSO: Lorenzo PELLEGRINI – La Samp cerca di toglierlo dalla partita massacrandolo di falli, ma lui non perde la tranquillità e ispira le trame offensive dei giallorossi. Perfetto sul rigore.

BOCCIATO: Alex FERRARI – Fa un solo errore, ma gravissimo. Tocca con la mano il cross di Abraham e regala il rigore della vittoria a Pellegrini. Bocciato.

LE PAGELLE

