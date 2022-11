Udinese-Lecce, match valido per la tredicesima giornata di Serie A, è terminato in parità sul punteggio di 1-1. L’anticipo del venerdì vede bianconeri e giallorossi spartirsi la posta in palio. Esito agrodolce per gli uomini di Sottil, che mancano l’appuntamento con i tre punti per la quinta volta consecutiva e sperperano così il buon tesoretto della super partenza in campionato. Pochi sorrisi anche nello spogliatoio di Baroni: il Lecce è ancora fermo a un solo successo in Serie A, anche se questa sera raccoglie un altro punto per rinfoltire il cuscinetto che lo separa dalla zona rossa (+3).

La squadra di Baroni si spoglia di ogni timidezza subito dopo il calcio d’inizio: a spaventare la Dacia Arena è Strefezza, che con un gran rasoterra centra il palo dopo soli 2’. I salentini propongono un calcio accanito in difesa e ordinato in attacco, banchettando sulle falle delle trame bianconere; i giallorossi sfondano finalmente con Colombo al 33’, bravo e fortunato nel battere la marcatura di Ebosse sul cross di Gallo. Proprio quest’ultimo regala il secondo legno della prima frazione agli uomini di Baroni, con un siluro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa però, gli ingressi dalle panchine contribuiscono a ribaltare il match. Umtiti si ferma a metà ripresa, aprendo una voragine per la zampata di Beto sottoporta al 68’. Sottil riesce così a spostare il peso dell’attacco friulano sacrificando Arslan per Success, e la scelta lo ripaga: l’Udinese cresce fino all’assalto finale, complice un Lecce stanco e lasciato in dieci uomini dal subentrato Dermaku, vittima di un infortunio a sostituzioni esaurite. Sul finale, Pereyra getta al vento una chance clamorosa a tu per tu con Falcone, che respinge alla disperata.

Tabellino

UDINESE-LECCE 1-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue (79’ Nuytinck), Samardzic (79’ Jajalo), Walace, Arslan (64’ Success), Pereyra; Beto, Deulofeu (89’ Ebosele). All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (58’ Dermaku), Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez (83’ Bistrovic); Strefezza (73’ Di Francesco), Colombo (73’ Ceesay), Banda (83’ Oudin). All. Baroni.

Arbitro: Francesco Fourneau.

Gol: 33’ Colombo (L), 68’ Beto (U)

Assist: Success (U)

Ammoniti: Deulofeu (U), Bijol (U), Umtiti (L), Gendrey (L), Oudin (L)

Deulofeu in una fase di gioco di Udinese-Lecce Credit Foto Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

2’ - PALO DI STREFEZZA! Grande azione del Lecce nello stretto, Strefezza fa partire un rasoterra affilatissimo che si stampa sul palo.

33’ - GOL! COLOMBO, 1-0 LECCE! Gallo scodella un cross invitante per Colombo, che aiutato da un paio di rimpalli supera Ebosse e insacca da posizione ravvicinata.

45+1’ - GALLO SBATTE SULL'INCROCIO! Il terzino giallorosso riceve palla fuori dall'area, sulla ribattuta di un calcio di punizione. La sua conclusione è potentissima e centra l'incrocio.



57’ - IL LECCE RISCHIA IN DIECI! Beto tocca appena un lancio lungo, che si infrange sui piedi di Falcone. Il portiere rimane fuori dai pali con Deulofeu in possesso, ma il belga non ne approfitta.

68’ - GOL! BETO PAREGGIA PER L'UDINESE, 1-1! Triangolazione Deulofeu-Success-Beto, che piazza la zampata sottoporta.

75’ - GONZALEZ A BOTTA SICURA, POI DEULOFEU! In are friulana Nehuen Perez mura con la testa una cannonata di Gonzalez, poi sul ribaltamento di fornte Deulofeu piazza una palla deliziosa appena fuori dallo specchio.

90+4’ - FALCONE SALVA SU PEREYRA! Occasione clamorosa, Pereyra spara sul portiere a tu per tu!

Il momento social

MVP

Antonino GALLO: il vantaggio di Colombo sgorga da una sua giocata coraggiosa, poi un palo clamoroso dai 30 metri. Motore in più di questo Lecce, gioca a memoria.

Fantacalcio

PROMOSSO - Lorenzo COLOMBO: il duello con Bijol si rivela più spinoso del previsto, ma si rifa con gran cinismo eludendo la marcatura di Ebosse e replicando la gioia del Maradona. Decisivo, pur soffrendo.

BOCCIATO - Gerard DEULOFEU: lo zampino nell'azione dell'1-1 non lo redime del tutto. Continuano gli sprechi sottoporta. Manca di cinismo sia nel concludere che nel duettare con Beto.

