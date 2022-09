Il Napoli vola alto, altissimo: al momento gli azzurri sono al primo posto in classifica in Serie A, con 5 vittorie e 2 pareggi, 15 gol fatti e 5 subiti. E in Champions League la squadra di Spalletti ha due vittorie su due, grazie alle larghe vittorie su Liverpool e Glasgow Rangers.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato intercettato a margine della presentazione del docufilm Sophià e ha risposto in maniera piccata a una domanda sull’argomento calcio. "Non ho nulla da aggiungere, parlano già i fatti. C’è una mia conferenza stampa di luglio un cui avevo detto: "Allestiremo una squadra grande". All’epoca non ci ha creduto nessuno e invece…".

