Pochi giorni fa Zlatan Ibrahimovic aveva pubblicato sui social un trailer che lo vede in tenuta da centurione romano con la descrizione "Soon. Vive la France!" per lanciare la sua partecipazione al film “Asterix e Obelix: il Regno di mezzo” nei panni del temibile legionario Caius Antivirus. Nel trailer si vedeva Ibra vestito di tutto punto, con tanto di corazza e mantello, combattere tra le fiamme contro i nemici per poi apparire davanti all’esercito romano a braccia allargate come più volte lo si è visto fare in campo in occasione del gol.

Ad

Nella serie "Vita da Carlo 2"

Serie A Sottil: "Siamo in un grande momento, i giocatori si sentono coinvolti" 9 ORE FA

Ora Zlatan raddoppia: dopo aver recitato al finaco di Marion Cotillard e Vincent Cassel, ha deciso di accettare anche la proposta di Aurelio De Laurentiis, non di firmare per il Napoli, ma per entrare a far parte del cast di "Vita da Carlo 2", la seconda stagione della serie incentrata su Carlo Verdone che sarà distribuita sulla piattaforma Paramount+ l'anno prossimo. Sarà prodotta appunto da Luigi e Aurelio De Laurentiis e vedrà presenti anche Christian De Sica, Gabriele Muccino, Claudia Gerini e il cantante Sangiovanni.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A ⚽ Kvara e il peso dello scouting: l'unico futuro per la A sono le idee 12 ORE FA