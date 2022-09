Calcio

Serie A, Allegri alla vigilia di Fiorentina-Juventus: "Cessione Zakaria? Si è sentito un po' chiuso"

SERIE A - Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita del Franchi contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commentato anche gli ultimi botti del mercato bianconero: una partenza a sorpresa è stata quella di Zakaria, ceduto in prestito al Chelsea.

00:00:41, un' ora fa