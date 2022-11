Calcio

Serie A, Allegri: "Juventus-Inter non è uno spareggio perché ne mancano altre 25... Vogliamo continuità"

SERIE A - Per Allegri non ci sono sfide spareggio e sfide decisive in questo momento della stagione. Soprattutto perché da qui alla fine del campionato ne mancherebbero altre 25 dopo questo attesissimo Juventus-Inter. È un'occasione, dice il tecnico dei bianconeri, di mostrare che qualcosa è cambiato... In meglio. Cioè quello di dare continuità dopo le 3 vittorie consecutive in campionato.

