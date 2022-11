Allegri se si immagina una potenziale rimonta Scudetto, ma con questo Napoli che continua a vincere c'è davvero poco da fare. Gli azzurri hanno centrato la loro 11esima vittoria consecutiva in campionato grazie al Lazio e come scardinare la difesa della squadra di Sarri che in trasferta ha subito un solo gol in questo campionato. Complimenti poi a Fagioli e Miretti per la Vlahovic resta fuori. Lo si rivedrà solo nel 2023. C'è chi chiede adse si immagina una potenziale rimonta Scudetto, ma con questoche continua a vincere c'è davvero poco da fare. Gli azzurri hanno centrato la loro 11esima vittoria consecutiva in campionato grazie al 3-2 sull'Udinese . C'è da pensare allae come scardinare la difesa della squadra diche in trasferta ha subito un solo gol in questo campionato. Complimenti poi aper la convocazione in Nazionale , mentreresta fuori. Lo si rivedrà solo nel 2023.

Lazio tecnica e forte e non subisce gol

Mi aspetto una partita molto difficile e complicato contro una Lazio molto forte, che sta facendo grandi cose. Però nel calcio non si sa mai, magari dopo 10 minuti la partita si sblocca. Veniamo da un filotto importante, dobbiamo essere bravi a dare un seguito. La Lazio non solo ha una buona difesa, ma in trasferta ha subito un solo gol e ha giocatori tecnicamente molto validi e buoni palleggiatori. E la nostra difesa? Per difendere bene come stiamo facendo adesso bisogna metterci più piglio e attenzione e bisogna fare fatica. Dobbiamo ancora migliorare alcune cose nella fase di possesso, ma la cosa che mi piace di più è lo spirito di squadra. Con Bonucci centrale abbiamo più piede, con Bremer più fase difensiva e più copertura di campo. Siamo a 100 minuti dalla fine della prima parte di stagione e non possiamo sbagliare. La mia idea di Juve è una squadra che vince, il Verona con Milan e Roma ha creato tante palle gol e ti fa giocare partite un po’ strane, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla nel migliore dei modi

Rimonta Scudetto?

Il Napoli sta andando fortissimo. Anche oggi ha vinto, ha perso solo 4 punti e può girare potenzialmente a 53, ma nel calcio quello che vale oggi non vale domani. Noi dobbiamo chiudere bene e farci trovare pronti a gennaio

La sfida con Sarri

Non so se ci sono punti in comune tra me e Sarri. Maurizio è un allenatore importante, alla Juve è stato l’ultimo ad aver vinto lo Scudetto e sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio. Caratterialmente però siamo agli opposti. Milinkovic? È un giocatore della Lazio, dovete domandarlo a Sarri, ho imparato che per dare giudizi definitivi i giocatori vanno allenati. Fagioli e Miretti chiamati da Mancini? Sono contento perché due ragazzi del settore giovanile Juve vengono convocati in azzurro, psicologicamente è una bella botta, ma per fortuna con la sosta avranno il tempo di assorbirla

Vlahovic in campo con la Lazio?

No, non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte dell'allenamento anche oggi, però sta fuori. Il fattore Mondiale non è così, bisogna essere fatalisti. Magari al primo allenamento uno si ferma e salta il Mondiale lo stesso. Vlahovic ha fatto parte dell'allenamento ieri e oggi, non è al massimo. Ci ho parlato, non è sereno, portarlo in panchina per essere d'aiuto alla squadra. Ora non è nelle condizioni. Per quanto riguarda Chiesa è a disposizione. Su Kean deciderò quando avrà deciso la formazione

Di Maria? Non è questione del Mondiale, è questione di minutaggio. L'altro giorno è entrato, ha fatto bene per mezz'ora. Contro la Lazio avrà un minutaggio in più e dovrò decidere se portarlo in panchina e fargli fare un tempo oppure se farlo giocare dall'inizio. È normale che quando entra Di Maria si alza il livello della squadra anche come personalità e tecnica. È l'ultima partita e sarà difficile perché l'ultima partita prima della sosta, una sosta lunga di due mesi, è come la prima di campionato quindi bisogna stare lì con la testa perché se no diventa una partita pericolosa che poi è già di per sé una partita pericolosa per la qualità della Lazio

