Calcio

SERIE A - Andrea Abodi: "Quello della Juventus può non essere un caso isolato"

SERIE A - Il ministro per lo sport e i giovani si è lasciato andare ad alcune considerazioni sull'inchiesta che ha travolto la società bianconera, senza sbilanciarsi su alcun giudizio ma sottolineando come gli stessi problemi potrebbero anche riguardare nuovi soggetti in futuro.

00:01:08, 34 minuti fa