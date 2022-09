Un annuncio che nessuno si attendeva è arrivato mercoledì mattina: Andrea Ranocchia reduce dal grave infortunio al perone - distorsione alla caviglia e frattura composta del perone - ha deciso di risolvere il proprio contratto con il Monza. Secondo i report, Ranocchia avrebbe dovuto rimanere fuori per almeno 3 mesi.

"AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro".

L'avventura di Andrea Ranocchia al Monza si chiude dunque con due sole presenze in campo: 90' in Coppa Italia contro il Frosinone (3-2) e 48' nel ko contro il Napoli (0-4).

