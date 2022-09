E' durata solo tre mesi l'avventura dial Monza: un serio infortunio al perone dopo sole due partite giocate ha indotto l'ex capitano dell'Inter a risolvere il proprio contratto con la società brianzola , come annunciato proprio mercoledì dal club. Il difensore si dimostra un gran signore, lasciando sul piatto la bellezza di 4 milioni di euro - 2 milioni per stagione - ovvero poco meno di 8 lordi. Un gesto che non è passato inosservato.