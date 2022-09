L'Atalanta è in testa alla classifica di Serie A dopo 5 giornate. 4 vittorie e un pareggio per la Dea che ha espugnato Monza con un secco 2-0. Queste le parole di Gasperini al termine della gara a DAZN.

I complimenti a Hojlund, andato in gol questa sera: "Siamo stati convinti da subito, dai primissimi allenamenti. Hojlund ha caratteristiche molto buone per avere solo 19 anni, bisogna lavorare su di lui ma ha un futuro grandioso. È un ragazzo molto sveglio, spero di aiutarlo a crescere e dargli quelle indicazioni che possano renderlo sempre più di valore".

Rasmus Hojlund esulta dopo il gol segnato durante Monza-Atalanta - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Gli ottimi innesti arrivati dal mercato hanno convinto Gasperini: "Il merito è tutto di questi ragazzi ed è una cosa bella sia per noi che per la gente. Vediamo se riusciamo a farla durare il più a lungo possibile. I tifosi possono godersi questo momento grandioso, ma noi sappiamo che lavoro dobbiamo fare ancora per le prossime sfide. Abbiamo variabili che stanno funzionando e dobbiamo continuare a crescere perché i margini ci sono con Hojlund, Soppy, Lookman e Ederson".

Sulle potenzialità offensive della squadra: "Per me è importante segnare perché così si vincono le partite, ma mi piace anche non subire. L'anno scorso a un certo punto abbiamo smesso di segnare e per quello non siamo saliti in classifica. Quest'anno però siamo più veloci e abbiamo caratteristiche diverse".

Gasperini: "Partite così belle si vedono solo in Europa"

