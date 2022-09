Si è mangiato durante gare ben peggiori. Il pranzo della domenica è onorato al meglio da Atalanta e Cremonese, che al Gewiss Stadium danno vita ad un match di alto livello, giocato al massimo delle proprie possibiità. I bergamaschi avevano assaporato la vetta solitaria della classifica al 74' grazie alla rete di Demiral, prima di essere ripresi da Valeri: a Bergamo finisce 1-1.

Il primo tempo scorre veloce, con ritmo vibrante e giocate estemporanee di buona qualità. Ad impressionare maggiormente è però il sostanziale equilibrio, nel gioco e nelle occasioni: l'Atalanta fa bene il suo dovere con i soliti strappi fulminei, ma la Cremonese combatte su ogni pallone e si ritaglia più di una buona chance per far male ai nerazzurri. Di Koopmeiners da una parte ed Escalante dall'altra le chance più nitide di una prima frazione godibilissima.

Ad

Nella ripresa la gara si fa più scorbutica e l'Atalanta, pur sbagliando più del solito, prende a poco a poco le redini. Il forcing bergamasco, dopo un paio di chance interessanti e una rete annullata a Koopmeiners per tocco di mano di Okoli, viene premiato al 74': Demiral, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca più in alto di tutti e sblocca una partita difficile. La Cremonese però non molla e, solo cinque minuti più tardi, trova il pareggio con Valeri abile a sfruttare una respinta difettosa di Musso. Una doccia fredda per la Dea e un punto strameritato per gli ospiti, organizzati e combattieri. Gasperini mastica amaro, ma aggancia Napoli e Milan in vetta: è il migliore avvio della sua gestione.

Il tabellino

Atalanta-Cremonese 1-1

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer (86' Zortea), De Roon, Koopmeiners, Soppy (86' Maehle); Malinovskyi (56' Ederson); Lookman (77' Pasalic), Muriel (56' Hojlund). All.: Gasperini

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola (83' Hendry), Pickel (68' Ascacibar), Escalante (60' Zanimacchia), Valeri; Meite; Dessers (83' Ciofani), Okereke (68' Afena-Gyan). All.. Alvini

ARBITRO: Colombo

GOL: 74' Demiral, 79' Valeri

AMMONITI: 58' Sernicola, 62' Lochoshvili, 71' Ascacibar, 82' Afena-Gyan, 90+3 Ederson, 90+3 Demiral

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

15 - DESSERS E POI ESCALANTE, MUSSO RISPONDE PRESENTE!! Perde palla Okoli, riconquista Dessers che dopo una serie di dribbling viene murato in area. Il pallone carambola fuori area sui piedi di Escalante, che calcia impegnando il portiere argentino!

24 - KOOPMEINERS A UN PASSO DAL VANTAGGIO, CHE PARATA DI RADU! Muriel gioca corto rasoterra un calcio di punizione per l'olandese, che calcia forte di prima trovando una grande risposta dle romeno! -

41 - LOOKMAN! OCCASIONISSIMA DEA, PALLA A CENTIMETRI DAL PALO! Il nigeriano raccoglie al limite e stringe il destro sul primo palo: la sfera sfiora il legno e finisce sul fondo!

74 - DEEEEMIRAAAAL! LA SBLOCCA LA DEA! Solita punizione di Koopmeiners e gran zuccata del turco, che batte Radu!

79 - VALERIIIII! VALERIIII! PAREGGIO CREMONESE! Ascacibar calcia da fuori, Musso respinge malissimo e Valeri ristabilisce la parità!

MVP

Vlad CHIRICHES - Il capitano della Cremo di prende gli allori dopo una gara stoica, quasi eroica. Perfetto su Muriel, colpo su colpo con il gigante Hojlund, bene persino su Lookman: oggi non si passava.

Fantacalcio

Promosso - Merih DEMIRAL: difensorone granitico e persino goleador, fa godere chiunque abbia creduto in lui nonostante l'infortunio che rischiava di tenerlo fuori.

Bocciato - David OKEREKE: la gara non era agevole, ma qualcosa in più era lecito aspettarselo. Invisibile dal primo all'ultimo minuto trascorso in campo: non ripaga chi ha puntato su di lui.

