La Fiorentina perde per 1-0 una partita lottata contro l'Atalanta , ma a far infuriare maggiormente l'ambiente viola è qualcosa che esula da quanto visto sul rettangolo verde. Si tratta di cori discriminatori provenienti dagli spalti occupati dai tifosi bergamaschi nei confronti del presidente viola Rocco Commisso, definito "terun". Un episodio che ha provocato l'immediata reazione della società toscana, che si è fatta sentire a partita ancora in corso con un comunicato firmato dal direttore generale Joe Barone: "Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuato ma di tutta una curva, non solo deve intervenire la Lega, ma anche il Coni e il Governo. Noi abbiamo combattuto il razzismo in America e oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L'attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più far finta di nulla".