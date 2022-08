Alla vigilia della sfida contro il Milan, Gian Piero Gasperini aveva di fatto scaricato Ruslan Malinovskyi. "Credo sia giusto che l’Atalanta in sede di mercato insegua caratteristiche più idonee al suo gioco". E poi? L'ucraino viene schierato in campo dal 1', segna il gol che sblocca il match - disattenzione della difesa rossonera, che lo lascia da solo al limite dell'area - e viene acclamato dal pubblico all'uscita dal campo. Ma la rete di Malinovskyi non basta alla Dea per battere i campioni d'Italia: un gran gol al 68' di Bennacer, sinistro a giro che colpisce il palo e si insacca, regala il pareggio ai rossoneri, in campo con Origi e Giroud (più De Ketelaere) per cercare di recuperare lo svantaggio. L'1-1 matura dopo una partita intensa e dinamica: Atalanta e Milan hanno ora quattro punti in classifica.

Ad

Il tabellino

Serie A Atalanta-Milan, ufficiali: Malinovskyi titolare, De Ketelaere in panchina 3 ORE FA

ATALANTA-MILAN 1-1 (primo tempo 1-0)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (82' Okoli); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (89' Zortea); Pasalic (73' Scalvini), Malinovskyi (73' Lookman); Zapata (72' Muriel). All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (84' Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (66' Saelemaekers), Brahim Diaz (58' De Ketelaere), Leao (66' Origi); Rebic (58' Giroud). All. Pioli.

Gol: 29' Malinovskyi (A), 68' Bennacer (M)

Assist: Maehle (A)

Ammoniti: Toloi (A), Rebic (M), Hateboer (A), Tonali (M), Djimsiti (A), Theo Hernandez (M), De Roon (A)

Ismael Benaccer esulta dopo il gol in Atalanta-Milan, Serie A 2022-23, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

23' CHE OCCASIONE PER MESSIAS - Cross dalla sinistra, la difesa dell'Atalanta è impreparata: l'ex Crotone arriva in corsa sul secondo palo e non trova la porta.

29' GOL DI MALINOVSKYI - Azione prolungata della Dea, Maehle serve l'ucraino tutto solo al limite dell'area: sinistro di prima, deviazione decisiva di Kalulu e pallone in rete.

50' OCCASIONE PER KALULU - Colpo di testa al limite dell'area piccola su punizione dalla sinistra, pallone alto di poco! Grande chance.

51' OCCASIONE PER HATEBOER - Contropiede dell'Atalanta, cross molto violento di Pasalic e colpo di testa: alto.

53' LEAO A UN PASSO DAL PARI - Grandissima giocata, azione personale e destro a giro da fuori area: Musso immobile, pallone largo di niente.

56' MAIGNAN SU PASALIC - Occasione Atalanta: ottimo cross di Koopmeiners dalla sinistra dopo una bella azione, stacco del portiere e intervento del portiere in corner.

60' MUSSO SU TONALI - Subito illuminante De Ketelaere, che serve il taglio del centrocampista: l'argentino esce e chiude lo specchio.

68' GOL DI BENNACER - Prima la conclusione dalla trequarti respinta da Musso, poi grande sinistro a giro dalla destra: il pallone sbatte sul palo e si insacca.

81' DJIMSITI DECISIVO - Azione personale di Origi, slalom in area e chiusura decisiva di Djimsiti! Il difensore dell'Atalanta resta a terra perché colpito dall'attaccante avversario nel momento della conclusione, c'è il cambio.

Il momento social

MVP

Ruslan MALINOSVKYI – In una settimana discretamente rumorosa sul fronte mercato, gioca una partita con grande voglia: si fa vedere, tira spesso, forse anche troppo. Quel sinistro lì però è roba che fa male. Esce tra l’ovazione del pubblico: che ci sia tempo per ricucire il tutto?

Fantacalcio

PROMOSSO: Bennacer. Pesca il gol che è un discreto jolly. Colpo per chi ce l'ha in campo.

BOCCIATO: Messias. Si fuma una grande occasione, non incide nel resto del match. Non aspettatevi grandi voti per lui.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Gasp vs Pioli, calcio d'avanguardia: così diversi e così uguali 14 ORE FA