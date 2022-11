Tre punti che valgono un mondo. Nonostante l'assenza di Kvaratskhelia, il Napoli vince lo scontro diretto in casa della seconda in classifica, l'Atalanta. Un 1-2 con un super Osimhen (gol del pareggio dopo il rigore di Lookman e assist per Elmas) che è anche un segnale chiarissimo: la formazione di Spalletti è uno squadrone. Inarrestabile la corsa dei partenopei, che dopo lo svantaggio al 19' - mano di Osimhen e rigore perfetto di Lookman - pareggiano subito con il loro numero 9, pescato alla grande da Zielinski. Al 35' rimonta completata: Osimhen vince il duello fisico con Demiral e serve il macedone, che fa il Kvaratskhelia e regala il vantaggio ai suoi. Nella ripresa clamorosa traversa di Lookman, Simeone fallisce la palla del 3-1. Il Napoli vola e vince ancora: chi può fermare la formazione di Spalletti? Il sogno scudetto si fa sempre più nitido.

Il tabellino

Ad

ATALANTA-NAPOLI 1-2 (primo tempo 1-2)

Serie A Atalanta-Napoli, le ufficiali: tridente Lozano-Osimhen-Elmas 3 ORE FA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (86' Soppy), Pasalic (70' Malinovskyi), Koopmeiners (81' De Roon), Maehle; Ederson; Lookman (81' Boga), Hojlund (70' Zapata). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa (93' Gaetano), Lobotka, Zielinski (64' Ndombele); Lozano (64' Politano), Osimhen (75' Simeone), Elmas (93' Zerbin). All. Spalletti

Gol: 19' rig. Lookman (A), 23' Osimhen (N), 35' Elmas (N)

Assist: 1-1 Zielinski (N), 1-2 Osimhen (N)

Ammoniti: Demiral (A), Kim (N), Hojlund (A), Zapata (A), Maehle (A)

Elmas Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

3' MERET SU HOJLUND - Grandissima occasione dell'Atalanta: contropiede, Lookman manda in porta il compagno che cerca il primo palo ma viene chiuso.

19' GOL DI LOOKMAN - Calcio di rigore per l'Atalanta: mano di Osimhen in area di rigore prima di una clamorosa occasione per Hojlund. Penalty calciato alla perfezione.

23' GOL DI OSIMHEN - Angolo battuto corto, Zielinski mette in mezzo un pallone morbido: stacco vincente dall'area piccola.

35' GOL DI ELMAS - Pazzesco Osimhen!! Va via di fisico a Demiral e serve Elmas in area: pallone sul sinistro e conclusione, la deviazione di Hateboer rende impossibile l'intervento a Musso.

55' CLAMOROSA OCCASIONE PER L'ATALANTA - Maehle entra in area in progressione e calcia: Meret dice di no, Lookman colpisce sulla respinta e prende la traversa piena.

63' OCCASIONE PER HOJLUND - Gran palla di Lookman a cercare il compagno sul secondo palo, destro colpito male e pallone sul fondo.

78' CHE OCCASIONE PER SIMEONE - Contropiede del Napoli, Olivera la lascia al Cholito: controllo e destro a stringere, largo di nulla.

Il momento social

Mvp

Victor OSIMHEN – Impiega soltanto quattro minuti per farsi perdonare dal fallo di mano che regala il rigore all’Atalanta. Capitano a tutti degli attimi di blackout, ma quasi nessuno fuori da Napoli è devastante in campo come il nigeriano. Prima il gol del pari, poi l’assist della rimonta.

Fantacalcio

Promosso. ljif ELMAS – Alla prima occasione sui piedi, si scrolla dalle spalle la pesante eredità di sostituire Kvaratskhelia. In gol dopo poco più di mezz'ora.

Bocciato. Rasmus HOJLUND – Tanta classe quanto sprecone. È vero che parliamo di un classe 2003, ma per come aveva iniziato il campionato, lo zero nella casella bonus da sei partite comincia a pesare.

Spalletti: "Sorteggio Champions? Napoli vuole partite difficili perché..."

Serie A Spalletti: "Sorteggio Champions? Napoli vuole partite difficili perché..." IERI ALLE 15:52