Spalletti ovviamente soddisfatto per il successo del suo Napoli, Dea ha messo in campo per tutta la partita. Insomma, tre punti fondamentali ricordando inoltre l'assenza di Kvaratskhelia. E, da questo punto di vista, questo successo è un messaggio per tutta la squadra... Si può vincere anche senza il georgiano. ovviamente soddisfatto per il successo del suo anche sul campo dell'Atalanta , a continuare il fantastico cammino in campionato . E non era facile, ricorda Spalletti proprio considerando la forza che laha messo in campo per tutta la partita. Insomma, tre punti fondamentali ricordando inoltre l'assenza di. E, da questo punto di vista, questo successo è un messaggio per tutta la squadra... Si può vincere anche senza il georgiano.

Tre punti importanti

Era una partita difficile da giocare. Sono tre punti importantissimi, come tutti del resto. C'è da essere noi stessi, da andare in campo e da sbagliare meno passaggi come abbiamo fatto nel secondo tempo. L'Atalanta ha fatto una grande partita e la guardiamo spesso come il Liverpool e il Manchester City, perché ha caratteristiche ben visibili. Questo dà la dimensione di aver preso tre punti in un campo così. Ambienti come questo, con i cori che sono arrivati, possono creare difficoltà, ma la squadra è stata tranquilla e ha giocato il suo calcio

Su Osimhen

Ha questa vampate di sostanza, forza e velocità, ma ogni tanto deve interpretare le azioni in cui gli arrivano certi palloni dai compagni. Forse era un po' stanco, ma ha fatto quello che doveva fare. Quando hanno messo i quinti più alti, era da solo uomo contro uomo e può fare meglio di quanto ha fatto stasera

Complimenti alla difesa

Per fare un calcio offensivo, si rimane talvolta a metà campo due contro due e loro ci hanno cerato dei problemi. A campo aperto abbiamo fatto recuperi importanti, ma la squadra che vuole giocare a calcio deve accettarlo e deve sapere come comportarsi

Come sta Kvaratskhelia?

Ha un dolore alla schiena per la botta presa da Alexander-Arnold. Dopo dei giorni andati bene, ieri non era così e quindi abbiamo preferito non rischiarlo. Ne abbiamo altri, Elmas ha fatto qualità e quantità in modo eccezionale. Era giusto che riposasse, anche per il messaggio da dare agli altri. Si va avanti con 20/22 giocatori, non come uno solo

Nessuno è contento nello spogliatoio, senza Kvara si può vincere lo stesso, la fate lunga. Se devo dipendere da un altro che vado a fare in campo? Non è che abbiamo fatto qualcosa di più perché non c'era lui, ma perché i ragazzi lo sanno fare. Loro devono far vedere il calcio che sono abituati a far vedere. Venire a giocare in questo ambiente e fare quello che fai in tutti i campi è sintomo di crescita della squadra

