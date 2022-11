Clostebol Metabolita, uno steroide anabolizzante derivante dal testosterone, nel luglio scorso, José Luis Palomino che, dopo essere stato ascoltato dal Giudice del Tribunale Sportivo antidoping, è stato assolto dalle accuse di doping e può tornare subito a disposizione di Gasperini. Era stato trovato positivo alla, uno steroide anabolizzante derivante dal testosterone, nel luglio scorso, durante la preparazione per il campionato . Fu sospeso e squalificato. A qualche mese di distanza è finito il calvario diche, dopo essere stato ascoltato dal Giudice del Tribunale Sportivo antidoping, è stato assolto dalle accuse di doping e può tornare subito a disposizione di Gasperini.

Palomino era risultato positivo ad un controllo a sorpresa effettuato dalla NADO Italia. Positività che si è subito tradotta con la sospensione ad effetto immediato, positività poi confermata anche dalle controanalisi. Il 1° settembre scorso, però, il giocatore dell'Atalanta è stato ascoltato dalla Procura Antidoping portando, come memoria difensiva, la tesi della contaminazione accidentale. Tesi che ha fatto breccia tanto che il Giudice ha assolto il difensore argentino dalle accuse.

Quando torna Palomino?

Palomino torna subito a disposizione, ma bisognerà aspettare un po' di tempo per riaverlo in campo. Il classe '90 si è comunque allenato in questi mesi di stop, ma non ha sicuramente i ritmi per tornare a calcare i campi di Serie A. Durante la sosta per il Mondiale effettuerà una sorta di preparazione ad hoc per rientrare al 100% nel mese di gennaio.

