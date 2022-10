Atalanta-Sassuolo, match valido per la decima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Kyriakopoulos, Pasalic e Lookman. La gara è stata arbitrata da Matteo Marcenaro di Genova. Con questo risultato la Dea si porta momentaneamente in vetta davanti al Napoli.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 6 - Sostanzialmente non deve compiere parate. Kyriakopoulos lo sorprende, la traversa lo salva sul sinistro di Berardi.

Giorgio SCALVINI 7 - Personalità nelle chiusure, nelle uscite palla al piede, nei contrasti. Gran partita. Si conferma giovane dal presente luminoso e dal sicuro avvenire.

Merih DEMIRAL 6,5 - Duro e concentrato nel duello con Pinamonti. Lascia al centravanti del Sassuolo poche occasioni per pungere seriamente.

Caleb OKOLI 6,5 - Un altro poco reclamizzato, ma sempre più a proprio agio nell'Atalanta e in Serie A. Preciso e concentrato quando viene chiamato in causa.

Brandon SOPPY 7,5 - Uomo assist per eccellenza. Lucido e precisissimo nel servire a Pasalic e a Lookman i due palloni decisivi per portare a casa vittoria e primato (dall'82' Nadir ZORTEA s.v.)

Marten DE ROON 6 - Non si vede troppo, ma si sente. Ordinato col pallone tra i piedi, solido in fase di filtro.

Teun KOOPMEINERS 6,5 - Magari meno spettacolare del Koopmeiners di inizio stagione, ma dedito alla causa: si sfianca con e senza palla e fa partire il gran cross che origina l'1-1.

Joakim MAEHLE 6,5 - Ara la fascia sinistra per tutto il primo tempo e parte del secondo, scambiando a ripetizione con Lookman e Muriel. Va pure vicino al gol (dall'82' Matteo RUGGERI s.v.)

Mario PASALIC 6,5 - Viene ipnotizzato da Consigli una prima volta, non una seconda: la sua zampata ravvicinata consente all'Atalanta di riportarsi subito in partita (dal 66' EDERSON 5,5 - Entra in un finale convulso e non fa molto per lasciare il segno)

Ademola LOOKMAN 7,5 - Altra gran prestazione, l'ennesima di questo avvio di stagione. Il gol, molto bello, non è che la logica conseguenza di movimenti e scambi coi compagni (dal 68' Jeremie BOGA 6 - Sempre un po' troppo innamorato del pallone, ma capace di creare pericoli nel finale)

Luis MURIEL 6,5 - Nel primo tempo, spostato sulla sinistra, fa praticamente quel che gli pare. Dopo l'intervallo cala visibilmente, fino alla sostituzione (dal 68' Rasmus HOJLUND 6 - Sfiora il gol, anche se si intestardisce un po' troppo con la palla tra i piedi)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - L'Atalanta, partita senza le luci dei riflettori, vola. E il merito è soprattutto suo e del suo gioco consolidato. Una splendida realtà.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Incolpevole per i due palloni che deve raccogliere nella propria porta. Anzi, sullo 0-0 aveva murato per due volte Pasalic e Lookman.

Jeremy TOLJAN 5,5 - Bravo in un paio di diagonali tra primo e secondo tempo, meno nel finale, anche se Hojlund non sfrutta appieno una sua incertezza.

Martin ERLIC 5,5 - Beffato con troppa disinvoltura da Lookman nell'azione della rete decisiva. Fin lì si era contrapposto con le proprie armi.

Gian Marco FERRARI 6 - Non ha troppo da rimproverarsi. Anzi, guida la difesa come può e individualmente non commette errori rilevanti.

ROGERIO 5 - Perde il duello con Soppy. Grave il doppio errore che origina il vantaggio di Lookman: prima un rilancio sbagliato, quindi la marcatura persa sull'ex Leicester.

Davide FRATTESI 6,5 - Uno dei più attivi nel Sassuolo. Si sgancia spesso e volentieri dalla propria zona di campo per andare a creare situazioni di pericolo.

Maxime LOPEZ 5,5 - Parte discretamente bene, poi non riesce completamente a tener testa al giro palla e alla freschezza del centrocampo atalantino.

Kristian THORSTVEDT 6 - Partecipa spesso alla manovra, anche se alterna buoni momenti ad altri di difficoltà (dal 65' Hamed TRAORE 5,5 - A differenza di quello di Berardi, il suo rientro in campo ha meno da raccontare)

Luca D'ANDREA 6,5 - Cresce di tono dopo un avvio un po' titubante, offrendo a Kyriakopoulos la palla del vantaggio (dal 56' Domenico BERARDI 6,5 - Entra, colpisce una traversa clamorosa ed è di nuovo costretto a uscire. Dita incrociate) (dal 79' Agustin ALVAREZ s.v.)

Andrea PINAMONTI 5,5 - Cerca di giocare per i compagni e a volte riesce nell'intento. Non ha però mai la possibilità di calciare verso Sportiello.

Georgios KYRIAKOPOULOS 7 - Strepitosa la botta che regala il vantaggio al Sassuolo. Alla fine sarà inutile per il risultato, ma il gesto tecnico resta. Eccome (dal 66' Matheus HENRIQUE 5,5 - Incide poco)

All. Alessio DIONISI 6 - Si illude di poter portare a casa un pareggio, se non addirittura una vittoria. Gli rimane la soddisfazione di aver spaventato la nuova capolista.

