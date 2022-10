L'Atalanta è prima da sola. Solo momentaneamente, in attesa dell'impegno di domani del Napoli contro il Bologna. Ma intanto la banda Gasperini, ancora imbattuta in questo strepitoso avvio di campionato, continua imperterrita a stupire. I nerazzurri vincono 2-1 in rimonta su un buon Sassuolo e si portano a quota 24, due lunghezze sopra ai partenopei. Apre Kyriakopoulos, che con una stupenda botta mancina al volo sembra poter apparecchiare una serata di gloria per Dionisi e i suoi giocatori. Ma a cavallo tra primo e secondo tempo sono Pasalic e Lookman, entrambi serviti alla perfezione da Soppy, a firmare i due gol della rimonta. Menzione a parte per lo sfortunato Berardi, che rientra in campo un mese e mezzo dopo l'infortunio rimediato contro il Milan, trova il tempo di colpire una traversa clamorosa e poi deve di nuovo alzare bandiera bianca, sempre per un guaio muscolare. Oltre al danno la beffa.

Tabellino

Atalanta-Sassuolo 2-1 (primo tempo 1-1)

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy (82' Zortea), De Roon, Koopmeiners, Maehle (82' Ruggeri); Pasalic (66' Ederson); Lookman (68' Boga), Muriel (68' Hojlund). All. Gasperini

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt (66' Traoré); D'Andrea (56' Berardi, 79' Alvarez), Pinamonti, Kyriakopoulos (66' Matheus Henrique). All. Dionisi

Arbitro: Matteo Marcenaro

Gol: 41' Kyriakopoulos (S), 46' pt Pasalic (A), 46' Lookman (A)

Assist: D'Andrea (S, 0-1), Soppy (A, 1-1), Soppy (A, 2-1)

Ammoniti: Scalvini, Kyriakopoulos, Pinamonti, Thorstvedt, Ferrari

Espulsi: nessuno

