Sinisa Mihajlovic questa mattina si è presentato a Casteldebole dopo l’allenamento e si è intrattenuto nel Centro Tecnico per circa una mezzoretta. Sorpresa e sorrisi per lui, che ha voluto tornare sul luogo di lavoro per salutare tutti. Il tecnico non era presente alla trasferta di Alkmaar e probabilmente non lo sarà nemmeno a quella di venerdì a Enschede: per la prima di campionato vorrà esserci ma ogni cosa avrà il suo tempo e intanto continua il suo lavoro da remoto, come successo a Pinzolo, come ieri per l’amichevole in Olanda e come succederà nei prossimi giorni. L’8 agosto il primo impegno del Bologna in Coppa Italia contro il Cosenza.

Mihajlovic scherza coi giornalisti: "Sono persino contento di rivedere voi"

