Bologna-Fiorentina, match valido per la sesta giornata della Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Lucas Martinez Quarta (54'), Musa Barrow (59') e Marko Arnautović (62'). La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato. Con questo risultato il Bologna ha conquistato la sua prima vittoria in questo campionato, salendo a quota 6 punti in classifica, gli stessi di una Fiorentina giunta al 2° k.o. stagionale.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Incolpevole sul vantaggio della Fiorentina, in precedenza volo scenico per i fotografi sull'incornata dello stesso Martinez Quarta.

Stefan POSCH 6.5 - Spinta, sovrapposizioni e tanta fisicità. All'esordio in Serie A gioca una partita molto interessante e, in qualche occasione, si prende la scena.

Gary MEDEL 7 - L'unica imperfezione - se tale la si vuol definire - della sua gara costa lo 0-1. Per il resto è un muro insuperabile, prezioso con grandi chiusure e nel giocare probabilmente sopra a qualche problema fisico. (Dal 79' Kevin BONIFAZI S.V.).

Jhon LUCUMÍ 6.5 - Rischia in qualche disimpegno, ma ne esce sempre alla grande con la calma tipica di chi sa cosa deve fare anche quando è sottopressione. Medel infonde, di riflesso, sicurezza anche a lui.

Denso KASIUS 7 - L'assist per il 2-1 di Arnautović è una perla (forse viziata da un fallo su Martinez Quarta). Annulla Sottil, spinge tantissimo sulla destra e gioca una partita sontuosa a soli 19 anni d'età. (Dal 79' Lorenzo DE SILVESTRI S.V.).

Marko Arnautovic esulta dopo il gol segnato durante Bologna-Fiorentina - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Jerdy SCHOUTEN 5.5 - Il giocatore del Bologna che si fa apprezzare di meno. Non mancano voglia e impegno, ma non è la sua partita.

Michel AEBISCHER 6.5 - Spesso nel vivo dell'azione, mai fuori posizione o spaesato per il campo. Grande prova anche per lui.

Andrea CAMBIASO 6 - Fa il suo sulla sinistra. Meno appariscente di Posch, ma sicuramente prezioso. (Dal 61' Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Contiene le sfuriate della coppia Kouamé-Ikoné e non si lascia quasi mai sorprendere dalla loro velocità).

Roberto SORIANO 7 - Subisce una quantità incredibile di falli, ma non pecca mai di qualità. Dai suoi piedi partono quasi tutte le trame più pericolose del club felsineo. Capitano, cuore di capitano.

Musa BARROW 7 - Si accende nella ripresa, ma quando lo fa è devastante. Nel gol del pareggio è scaltro quanto basta, poi va vicino alla doppietta personale in due occasioni. Imprescindibile per questo Bologna.

Marko ARNAUTOVIĆ 7.5 - Scrivere altro, oltre a quanto già fatto nelle ultime settimane, sarebbe puro esercizio di stile. Tecnicamente di un altro livello, sotto porta inarrestabile. Sbaglia solo una cosa nel 1° tempo, in cui è forse troppo lezioso per superare l'uscita di Terracciano. Poi è decisivo come sempre. (Dal 72' Riccardo ORSOLINI 6 - Spreca una buona ripartenza dei suoi, tentando il tunnel a Igor, ma per il resto è utile alla squadra e farà la differenza in questo campionato).

All. Luca VIGIANI 7.5 - Traghettatore? Intanto si prende la prima vittoria in campionato del suo Bologna e lo fa gestendo al meglio energie e cambi. Certo, la reazione d'orgoglio deriva anche e soprattutto dall'esonero di Mihajlovic, ma 3 punti che sono ossigeno puro.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Salva tutto nel 1° tempo con un'uscita perfetta su Arnautović. Potrebbe fare meglio sul raddoppio del Bologna, in cui resta a metà strada sul cross di Kasius.

DODÔ 5.5 - Non ha la solita progressione e non incide come potrebbe, anche se sulla sua fascia di spazi ce ne sarebbero. Lascia il match per un problema muscolare proprio in chiusura di 1° tempo. (Dal 45+1' Lorenzo VENUTI 5 - Ha sulla coscienza il raddoppio del Bologna, mentre in fase offensiva non lo si nota praticamente mai).

Lucas Martínez QUARTA 7 - Difensivamente fa reparto quasi da solo. Ci mette il piattone destro in occasione del vantaggio ospite, poi recrimina per il mancato fallo di Kasius ai suoi danni in occasione del 2-1 bolognese e, probabilmente, a ragione. Sicurezza.

IGOR 4.5 - Regala il pareggio a Barrow con un primo controllo da far rabbrividire. Si fa cacciare per somma di ammonizioni in nemmeno sei minuti. Difficile fare peggio.

Cristiano BIRAGHI 6 - Ci mette sempre qualità nei calci da fermo e sulla fascia.

Antonín BARAK 5 - Potrebbe essere l'arma in più di questa Fiorentina, ma oggi non lo è affatto. Non trova mai geometrie e tempi per fare male a un Bologna molto chiuso. (Dal 69' Jonathan IKONÉ 5.5 - Entra e dovrebbe cambiare un po' marcia alla Fiorentina, ma così non avviene. Troppo timido).

Lucas Martinez Quarta e Musa Barrow durante Bologna-Fiorentina - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Sofyan AMRABAT 6 - Ormai regista aggiunto per questa Fiorentina, anche se a volte soffre la pressione del centrocampo bolognese e non riesce a limitare interventi che gli costano spesso cartellini evitabili. (Dall'85' Rolando MANDRAGORA S.V.).

Giacomo BONAVENTURA 6.5 - Leader tecnico ed emotivo, sempre al centro della manovra viola. Si muove tantissimo e crea molto anche per i compagni.

Christian KOUAMÉ 5 - Non crea quasi mai superiorità e non riesce a sfruttare il suo devastante primo passo. Domenica no anche per lui. (Dall'85' Arthur CABRAL S.V.).

Luka JOVIĆ 6 - Lotta contro Medel, a volte si fa in quattro per aiutare i compagni, ma anche oggi non ha una benché minima occasione da poter sfruttare.

Riccardo SOTTIL 5.5 - Italiano gli chiede di attaccare la profondità contro Kasius, ma non ci riesce quasi mai. Lascia il campo all'intervallo per un problema muscolare. (Dal 46' Riccardo SAPONARA 6.5 - Entra e svolta il match in meno di dieci minuti, mettendo la sua classe al servizio dei compagni. Sempre il più propositivo, al netto di qualche errore a ridosso dell'area avversaria).

All. Vincenzo ITALIANO 5.5 - Vorrebbe di più da diversi suoi giocatori, si sbraccia e comunica tantissimo durante tutta la partita. La gestione del vantaggio da parte della sua squadra è pessima e prendere 2 gol in tre minuti...

