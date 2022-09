1-1 al Dall'Ara tra Bologna e Salernitana. Meglio gli ospiti nel primo tempo, buon Bologna nella ripresa. Risultato giusto alla fine, anche se sicuramente il pareggio accontenta maggiormente i campani che, dopo il bel successo del weekend contro la Sampdoria, continuano a fare punti. La squadra di Mihajlovic invece non vince ancora e continua a far fatica a segnare. E' sempre il solito Arnautovic a metterla dentro, su rigore, mentre Sansone e compagnia hanno diverse occasioni, ma non trovano mai il gol. Andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in campo.

Arnautovic-Maggiore Bologna-Salernitana Credit Foto Eurosport

Bel primo tempo tra le due compagini che giocano a viso aperto. Ospiti che partono meglio e si rendono pericolosi con Coulibaly e Dia. I padroni di casa però rispondono con diversi tiri in porta di Sansone, ma Sepe è bravo a respingere gli attacchi. Nella ripresa Mihajlovic fa tre cambi e i rossoblu sono trasformati: De Silvestri e Lykogiannis creano subito problemi, mentre Gyomber si perde Sansone in area ed è costretto ad atterrarlo. Rigore netto trasformato da Arnautovic. Felsinei meglio nella ripresa, ma mancano sempre il colpo del KO. Così a 2 minuti dalla fine la Salernitana acciuffa il pareggio grazie alla zampata di Dia sulla respinta maldestra di Skorupski sul tiro di Candreva. Finisce 1-1 dopo 4 minuti di recupero.

Salernitana che alla fine merita il pareggio per quanto fatto. Ancora una grande partita di Coulibaly dopo la bella prova di settimana scorsa, bene anche Dia, Mazzocchi e Vilhena. Un punto che sicuramente tiene alto il morale, non altissimo invece a Bologna. La banda di Mihajlovic prosegue il suo momento non certo esaltante: la vittoria ancora non arriva, stavolta sfuma al minuto 88'. Almeno ora il mercato è chiuso e non ci saranno più distrazioni.

Lassana Coulibaly, Lucumì, Bologna-Salernitana, Imago Credit Foto Imago

Tabellino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lacumi; Kasius (dal 46' De Silvestri), Dominguez (dall'80' Aebischer), Schouten; Cambiaso (dal 46' Lykogiannis); Sansone (dal 74' Orsolini), Vignato (dal 46' Soriano); Arnautovic. All. Mihajlović

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn (dal 75' Valencia), Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Bradaric (dal 54' Candreva); Dia, Bonazzoli (dal 63' Botheim). All. Nicola

GOL: Arnautovic (B), Dia (S),

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Medel (B), De Silvestri (B), Vilhena (S), Gyomber (S),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Ghersini di Genova

Boulaye Dia, Bologna-Salernitana, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti

06' SKORUPSKI PARA SU DIA: Bel cross di Coulibaly per la testa di Dia, il portiere in tuffo mette in corner!

24' SANSONE LA METTE ALTA: Ripartenza del Bologna con Sansone che salta Fazio, va verso la porta e dal limite prova il tiro. Alto sopra la traversa!

35' SANSONE VICINO AL VANTAGGIO: Scatta in campo aperto l'attaccante, che entra in area, prova il dribbling e tenta il diagonale, di poco a lato!

39' SANSONE SPARA SU SEPE: Incredibile errore di Dia che nella sua area regala il pallone a Sansone con un retropassaggio assurdo. L'attaccante avversario non ci pensa due volte e tira in porta, bravo Sepe a negargli la gioia del gol!

46' SUBITO DE SILVESTRI: Cross di Lykogiannis per la testa di De Silvestri. Fuori di un nulla!

51' ARNAUTOVIC A SEGNO SU RIGORE: Erroraccio di Gyomber che si fa scappare Sanone e lo atterra con il piede alto in area. Dal dischetto Arnautovic non sbaglia.

84' ORSOLINI A GIRO: Bel tiro dalla distanza del neo entrato, bravo Sepe a respingere!

88' DIA PAREGGIA ALL'ULTIMO: Conclusione non irresistibile di Candreva col sinistro, non bene Skorupski nella respinta che la respinge in mezzo, Dia lestissimo pareggia.

La statistica chiave

La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A. Siamo arrivati a sei.

Il migliore

Lassana COULIBALY: Prosegue il suo straordinario momento di forma. Sulla fascia semina il panico, nel primo tempo è assolutamente imprendibile. Cala nella ripresa, ma è comunque il migliore di questa sera.

Il momento social

Promosso

Boulaye DIA: Un incredibile errore nel primo tempo che per poco non regala il gol agli avversari. Per il resto partita veramente di grande spessore. Tanta velocità, molto movimento, veramente un bel giocatore.

Bocciato

Andrea CAMBIASO: Primo tempo alquanto complesso per lui. Fatica costantemente contro Dia, Mazzocchi e Coulibaly. L'allenatore decide così di lasciarlo negli spogliatoi.

