Bologna-Sassuolo, match valido per la 15a giornata, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto delle reti di Aebischer, Arnautovic e Ferguson. La gara è stata arbitrata da Pezzuto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: poco impegnato, ma in generale sempre sicuro.

Stefan POSCH 6,5: nel primo tempo spinge con costanza, dopo il vantaggio è più guardingo e difende la sua zona.

Adam SOUMAORO 6,5: prova solida, nonostante il giallo in avvio. Fondamentale una sua chiusura nel primo tempo su Laurentié. (dal 84’ SOSA s.v.)

Jhon LUCUMÌ 6,5: attento e preciso, ha il merito di servire l'ottimo cross teso che porta al primo gol.

Charalampos LYKOGIANNIS 6: schierato all'ultimo minuto per i problemi di Cambiaso nel riscaldamento. Si fa trovare pronto offrendo una prestazione di concretezza.

Gary MEDEL 6,5: è l'anima del Bologna. Catalizza tutti i palloni in mezzo al campo e fa un importante lavoro di filtro alla difesa. (dal 77’ MORO s.v.)

Lewis FERGUSON 7: inizialmente agisce alle spalle di Arnautovic facendosi vedere poco, cresce con il passare dei minuti segnando uno splendido gol a giro che chiude la sfida.

Michel AEBISCHER 7: si inserisce di area di rigore con un movimento da centravanti per girare in rete il pallone del vantaggio. Una delle sorpese di questo Bologna. (dal 68’ ORSOLINI 6: vuole partecipare alla festa rossoblu ma il 3-0 chiude la gara)

Nicolas DOMINGUEZ 7: in ottima serata. Ispira con qualità tutte le giocate offensive dei felsinei, suo l'assist del terzo gol.

Roberto SORIANO 7,5: partita di altissima qualità. L'azione personale in cui serve l'assist ad Arnautovic è il manifesto della sua classe, serata condita da tanta intensità in mediana e alcune decisive chisure difensive.

Marko ARNAUTOVIC 7: per tutta la partita fa a sportellate con i difensori neroverdi, poi segna un gol degno dei suoi standard. Vice capocannoniere della Serie A. (dal 84’ BARROW s.v.)

All. Thiago MOTTA 7: ricarica la squadra dopo la disfatta di Milano e i rossoblu dominano il campo battendo il Sassuolo in ogni reparto. Partita convincente anche per la concretezza negli ultimi metri.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5: sui gol non ha particolari colpe, non compie altre parate di rilievo.

Jeremy TOLJAN 5: Lucumi ha troppo spazio per servire al centro l'assist per Aebischer, partita poco attenta del difensore di Dionisi. (dal 66’ KYRIAKOPOULOS 6: porta vivacità sulla fascia in coppia con Laurentié)

Kaan AYHAN 5: troppo fragile nel confronto con Arnautovic che gli prende il tempo nell'azione del 2-0. Prestazione rivedibile.

Gian Marco FERRARI 5: Aebischer lo svernicia sul primo gol, anche lui in totale confusione contro Arnautovic.

ROGERIO 5,5: uno dei più positivi nel Sassuolo in una serata da dimenticare. Più dinamico dei compagni, spinge più volte sulla corsia di sinistra.

Davide FRATTESI 5: troppo compassato e impreciso. Anche lui si accorge dei tanti errori commessi quando viene sostituito dal mister. (dal 82’ HARROUI s.v.)

Pedro OBIANG 5: non ha la stessa qualità di Maxime Lopez e riveste un ruolo di puro schermitore difensivo. (Dal 54’ ALVAREZ 5,5: entra con il compito di supportare gli attaccanti, va anche vicino al gol)

Kristian THORSTVEDT 5: prestazione totalmente incolore, Dionisi lo sostituisce all'intervallo per cercare di vivacizzare un centrocampo piatto. (dal 46’ Matheus HENRIQUE 5: non fa molto di più del compagno a cui subentra)

Hamed TRAORÉ 5: si fa vedere solo in occasione del gol fallito sul risultato di 0-0 che avrebbe potuto cambiare la partita. (dal 54’ BERARDI 5,5: aveva mezz'ora scarsa nelle gambe, offre un solo guizzo dalle parti di Skorupski)

Andrea PINAMONTI 5: chiuso nella morsa dei centrali di casa, si libera raramente per tentare la conclusione. La migliore occasione arriva nei minuti finali con un tentativo di tacco.

Armand LAURIENTÉ 6: forse l'unico davvero a salvarsi. Sempre intraprendente, crea le migliori trame in avvio di gara.

All. Alessio DIONISI 5: squadra scarica e con poche idee. Forse la pausa arriva nel monento giusto perchè questo Sassuolo è davvero poca cosa. Serata da archiviare in fretta.

