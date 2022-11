A volte la panchina ti cambia la vita, oggi il Bologna lo ha dimostrato. Grazie ai cambi di Thiago Motta i rossoblù ribaltano il Torino al Dall'Ara: Orsolini e Posch regalano la terza vittoria consecutiva agli emiliani, inutile per i granata il gol nel primo tempo di Lukic su rigore.

Primo tempo giocato su ritmi più che blandi al Dall'Ara: si fa preferire il Bologna, che fa tanto possesso palla sbattendo però irrimediabilmente contro la retroguardia del Torino. Al 23' l'episodio chiave per i granata: fallo ingenuo in area di Lucumì su Miranchuk, dal dischetto si presenta il solito Lukic che con una rasoiata precisa fulmina Skorupski dagli 11 metri.

Nella ripresa Thiago Motta cambia la partita inserendo Orsolini, Vignato e Soriano: un gol per il primo su assist del secondo per il pareggio al minuto 65', un passaggio vincente anche per il terzo al 73' a premiare il perfetto taglio in area di Posch. Una vittoria arrivata grazie alla profondità di una rosa finalmente coinvolta e presente, che conquista la terza vittoria consecutiva e sale a 16 punti, a -1 proprio dagli uomini di Juric che mancano una grande occasione per il salto di qualità.

Il tabellino

Bologna-Torino 2-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso (46' Lykogiannis); Medel, Dominguez (87' Schouten); Aebischer (58' Orsolini), Ferguson (58' Soriano), Barrow (46' Vignato); Arnautovic. All.: Thiago Motta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno (81' Rodriguez), Djidji; Singo (81' Seck), Lukic, Ricci, Lazaro (66' Vojvoda); Miranchuk, Vlasic (66' Radonjic); Pellegri (4' Karamoh). All.: Ivan Juric

ARBITRO: A. Giua

GOL: 26' Lukic, 65' Orsolini, 73' Posch

AMMONITI: 23' Lucumì, 74' Milinkovic-Savic, 85' Ricci, 90+3 Vojvoda, 90+5 Skorupski.

ESPULSI: -

NOTE: recupero 11'

La cronaca in 5 momenti

01 - SUBITO MIRACOLO DI MILINKOVIC SU ARNAUTOVIC! Venti secondi e subito palla splendida di Barrow dentro per l'austriaco: il portiere serbo si tuffa e con la spalla spedisce in corner.

23 - CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Lucumì stende in area Miranchuk, per Giua non ci sono dubbi: è penalty!

26 - LUKIIIIIC! Rigore perfetto su cui Skorupski non può nulla: Torino in vantaggio!

65 - OOOOORSOLINIIIIIIII! HA PAREGGIATO IL BOLOGNA! Attacca benissimo lo spazio Orsolini, pescato con precisione chirurgica da Vignato: pareggiano i rossoblù!

73 - POOOOOOSCH! POOOOOSCH! 2-1! Gran cross ancora dalla sinistra a tagliare in area per l'austriaco, che da due passi beffa Milinkovic.

Il momento social

MVP

Riccardo ORSOLINI - Si abbatte con forza tonante sul match, segnando un gol importantissimo e mandando nel panico la difesa granata: gara straordinaria, forse la svolta definitiva per la sua stagione.

Fantacalcio

Chi sale - Emanuel VIGNATO: Altra pasta rispetto al compagno. Mette in mezzo tantissimi palloni ingestibili, da due di questi nascono i gol rossoblù.

Chi scende - Musa BARROW: Avvilito dalla pressione asfissiante a tutto campo di Djidji, non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso e sbaglia qualunque giocata.

