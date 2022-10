La Lega Serie A ha reso noto nel dettaglio la composizione delle giornate di campionato che vanno dalla 17ª alla 21ª, comunicando ufficialmente date, orari, anticipi e posticipi. Napoli-Juventus si giocherà al "Diego Armando Maradona" venerdì 13 gennaio alle 20:45. Lazio-Milan chiuderà il girone d'andata e si disputerà martedì 24 gennaio, mentre la settimana successiva i rossoneri saranno chiamati a sfidare l'Inter nel derby di domenica 5 febbraio sera, sempre alle 20:45. In generale, in questo scorcio, solo in due occasioni (17ª e 18ª alle 15) ci saranno due partite in contemporanea.

Tutte le date e gli orari

Giornata 17

SAB 07/01 - 15:00 FIORENTINA-SASSUOLO

SAB 07/01 - 18:00 JUVENTUS-UDINESE

SAB 07/01 - 20:45 MONZA-INTER

DOM 08/01 - 12:30 SALERNITANA-TORINO

DOM 08/01 - 15:00 LAZIO-EMPOLI

DOM 08/01 - 15:00 SPEZIA-LECCE

DOM 08/01 - 18:00 SAMPDORIA-NAPOLI

DOM 08/01 - 20:45 MILAN-ROMA

LUN 09/01 - 18:30 HELLAS VERONA-CREMONESE

LUN 09/01 - 20:45 BOLOGNA-ATALANTA

Giornata 18

VEN 13/01 - 20:45 NAPOLI-JUVENTUS

SAB 14/01 - 15:00 CREMONESE-MONZA

SAB 14/01 - 18:00 LECCE-MILAN

SAB 14/01 - 20:45 INTER-HELLAS VERONA

DOM 15/01 - 12:30 SASSUOLO-LAZIO

DOM 15/01 - 15:00 TORINO-SPEZIA

DOM 15/01 - 15:00 UDINESE-BOLOGNA

DOM 15/01 - 18:00 ATALANTA-SALERNITANA

DOM 15/01 - 20:45 ROMA-FIORENTINA

LUN 16/01 - 20:45 EMPOLI-SAMPDORIA

Giornata 19

SAB 21/01 - 15:00 HELLAS VERONA-LECCE

SAB 21/01 - 18:00 SALERNITANA-NAPOLI

SAB 21/01 - 20:45 FIORENTINA-TORINO

DOM 22/01 - 12:30 SAMPDORIA-UDINESE

DOM 22/01 - 15:00 MONZA-SASSUOLO

DOM 22/01 - 18:00 SPEZIA-ROMA

DOM 22/01 - 20:45 JUVENTUS-ATALANTA

LUN 23/01 - 18:30 BOLOGNA-CREMONESE

LUN 23/01 - 20:45 INTER-EMPOLI

MAR 24/01 - 20:45 LAZIO-MILAN

Giornata 20

VEN 27/01 - 18:30 BOLOGNA-SPEZIA

VEN 27/01 - 20:45 LECCE-SALERNITANA

SAB 28/01 - 15:00 EMPOLI-TORINO

SAB 28/01 - 18:00 CREMONESE-INTER

SAB 28/01 - 20:45 ATALANTA-SAMPDORIA

DOM 29/01 - 12:30 MILAN-SASSUOLO

DOM 29/01 - 15:00 JUVENTUS-MONZA

DOM 29/01 - 18:00 LAZIO-FIORENTINA

DOM 29/01 - 20:45 NAPOLI-ROMA

LUN 30/01 - 20:45 UDINESE-HELLAS VERONA

Giornata 21

SAB 04/02 - 15:00 CREMONESE-LECCE

SAB 04/02 - 18:00 ROMA-EMPOLI

SAB 04/02 - 20:45 SASSUOLO-ATALANTA

DOM 05/02 - 12:30 SPEZIA-NAPOLI

DOM 05/02 - 15:00 TORINO-UDINESE

DOM 05/02 - 18:00 FIORENTINA-BOLOGNA

DOM 05/02 - 20:45 INTER-MILAN

LUN 06/02 - 18:30 HELLAS VERONA-LAZIO

LUN 06/02 - 20:45 MONZA-SAMPDORIA

MAR 07/02 - 20:45 SALERNITANA-JUVENTUS

