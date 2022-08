Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e DAZN ha accettato di erogare indennizzi - corrispondenti al 25% della quota d'abbonamneto mensile pagata dal singolo utente - secondo un metodo semplificato o automatico. Sono passate 48 ore dal clamoso blackout che ha investito DAZN , la piattaforma di streaming sportivo, nella prima giornata di Serie A. Domenica, gli spettatori italiani hanno riscontrato problemi d'accesso ai loro account perdendo la prima di campionato: Lazio-Bologna Spezia-Empoli non sono risultate visibili in molte case per colpa di problemi d'autenticazione. Troppe persone collegate, e il servizio è andato in crash. Su richiesta dell'Agcom,pagata dal singolo utente -

Quello verificatosi domenica è un disservizio inaccettabile per gli organi governanti del calcio italiano e per l'agenzia garante delle comunicazioni, che a turno si sono scagliate contro DAZN per chiedere giustificazioni. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha richiesto un tavolo tecnico con DAZN, AgCom, Ministero e Serie A che si terrà il 19 agosto alle ore 18. "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a DAZN, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AgCom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto”. Anche la Serie A ha chiesto spiegazioni, menzionando un "danno irreparabile, anche sotto il profilo dell’immagine, oggettivamente lesa dalle notizie diffuse fin dalla serata di ieri dagli organi d’informazione e dai social media, trattandosi di eventi in diretta, non ripetibili, che si consumano in via definitiva al termine della gara”.

Problemi DAZN, come ottenere il rimborso

un importo pari al 25% dell'abbonamento mensile dell'utente, al netto di eventuali sconti o promozioni. Il massimo indennizzo a cui può aver diritto un utente in un mese è pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni. Non è possibile ottenere più di un indennizzo a settimana", si legge. Il metodo di rimborso attuale è contenuto nella L'annuncio di Agcom, riportato dal Sole 24 Ore, delinea l'entità del rimborso che l'utente potrà chiedere alla piattaforma in seguito al disservizio: "il fornitore del servizio di live video streaming dovrà corrispondere, o sotto forma di sconto in fattura o di rimborso,. Il massimo indennizzo a cui può aver diritto un utente in un mese è pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni. Non è possibile ottenere più di un indennizzo a settimana", si legge. Il metodo di rimborso attuale è contenuto nella delibera 17/22/CONS , che spiega come "l’utente dovrà accludere alla richiesta di indennizzi le condizioni contrattuali di fornitura del servizio di live streaming e di connettività incluso, ove disponibile, la banda minima garantita" e inoltre: "l’utente potrà, per il servizio di connettività, allegare la schermata dell’esecuzione del MisuraInternet Speed Test, eseguita dal dispositivo in uso, recante la velocità di download". Il modulo da compliare è il seguente.

Una procedura noiosa e farraginosa, ma che grazie alle pressioni di Agcom non sarà necessaria: DAZN provvederà presto al rimborso automatico, senza dover presentare richiesta entro 7 giorni o moduli particolari.

