Ma il caos è divampato anche tra i tesserati delle due società , tanto che. Membri di Fiorentina e Inter sarebbero stati protagonisti die saranno dunque ascoltati. Inoltre si valuterà anche la responsabilità oggettiva della società viola per gli scontri tra tifosi, anche se la posizione del club non sembra così scomoda vista la collaborazione per individuare gli autori delle aggressioni.