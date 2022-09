battono 4-0 la Cremonese. Decisive le reti di Ciro Immobile (2), Sergej Milinkovic-Savic e Pedro. Per la truppa di Sarri è un risultato molto importante: un eventuale pareggio o sconfitta, Orgoglio Lazio! Dopo la scoppola di giovedì sera contro il Midtjylland , i biancocelesti ripartono a tutto gas e. Decisive le reti diPer la truppa di Sarri è un risultato molto importante: un eventuale pareggio o sconfitta, dopo le parole al veleno del tecnico , avrebbe aperto un mini-crisi interna, invece i capitolini tengono il ritmo delle prime e si assestano al 5° posto. Quinta sconfitta in campionato per la Cremonese, che nonostante una proposta di gioco convincente non riesce a incamerare i primi tre punti.

Immobile segna il gol dell'1-0 contro la Cremonese, Serie A Credit Foto Getty Images

Ad

Europa League Figuraccia Lazio: la società rimborsa i 225 tifosi presenti in Danimarca IERI ALLE 18:18

Il tabellino

CREMONESE-LAZIO 0-4 (primo tempo 0-3)

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches (28' Bianchetti), Lochoshvili (46' Vasquez); Sernicola, Escalante (46' Ascacibar), Meite (63' Pickel), Valeri; Zanimacchia (80' Milanese); Okereke, Dessers. All. Alvini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric (80' Gila), Casale (57' Romagnoli), Marusic; Milinkovic-Savic (77' Basic), Cataldi, Vecino (68' Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57' Pedro). All. Sarri

ARBITRO: Daniele Orsato di Montecchio Maggiore

GOL: 7' e 21' Immobile, 47 Milinkovic-Savic, 79' Pedro

ASSIST: Milinkovic-Savic (0-1, L), Immobile (0-4, L)

AMMONITI: Casale (L), Vasquez (C), Sarri

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

7'- GOOOOOOOOLLLLLL! VANTAGGIO LAZIO! IMMOBILE! Traccia verticale di Milinkovic-Savic, Immobile scappa via a Chiriches e poi batte Radu con il mancino

21'- GOOOOOOOOOOLL! RADDOPPIO LAZIO! IMMOBILE! Rigore perfetto del capitano biancoceleste: palla da una parte, portiere dell’altra

34'- CHE BRIVIDO PER LA CREMO! Radu sbaglia l’appoggio in costruzione, Zaccagni recupera palla e serve Felipe Anderson: il brasiliano tenta di piazzarla all’angolino, ma Bianchetti ci mette una pezza

45+2'- GOOOOOOOOL! TRIS DELLA LAZIO! MILINKOVIC-SAVIC! Immobile per Zaccagni, destro a giro del numero 20 e parata di Radu: Milinkovic-Savic arriva sul rimbalzo e la mette dentro da pochi passi

49'- SUPER PROVEDEL! Cross basso di Valeri dalla sinistra, Sernicola calcia a botta sicura, ma il portiere della Lazio si distende e respinge in calcio d’angolo

50'- ERRORACCIO DI IMMOBILE! Felipe Anderson mangia il pallone dai piedi di Vasquez e serve Immobile nell'area piccola, l’attaccante ci prova con il mancino ma non inquadra lo specchio della porta

79'- GOOOOOOOL! 4-0 LAZIO! PEDRITO! Azione verticale bellissima, Immobile serve Pedro in area e lo spagnolo la mette all’angolino con il piattone

88'- PALO DI ROMAGNOLI! Bella capocciata dell’ex Milan che su situazione di calcio d’angolo stampa la palla sul legno

MVP

Sergej MILINKOVIC-SAVIC – Un giocatore superiore in tutte le cose che fa. Serve il quinto assist in campionato e timbra il gol che chiude la partita dopo 45 minuti. Devastante.

Fantacalcio

PROMOSSO - Ciro IMMOBILE – L’ennesima doppietta, sette gol in sette partite, assolutamente implacabile. Mezzo voto in meno per gli erroracci del secondo tempo

BOCCIATO - Vlad CHIRICHES – Viene sverniciato da Immobile sul primo gol e rinvia malamente il pallone da cui nasce il rigore del 2-0. Esce per un problema fisico

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Europa League Sarri: "Se il problema sono io devo fare un passo indietro" 15/09/2022 ALLE 21:16