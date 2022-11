Cremonese-Milan, match valido per la 14ª giornata di Serie A, , match valido per la 14ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-0 . La gara è stata arbitrata da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Con questo risultato, i rossoneri perdono altro terreno dal Napoli, vittorioso poche ore prima contro l'Empoli e ora a +8. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Cremonese

Marco CARNESECCHI 7,5 - MVP della partita, autentico muro su tutte le conclusioni rossonere: Origi a tu per tu, Thiaw di testa, Messias con una bordata mancina e Leao con un cross velenoso. Stasera non si passa dalla sue parti.

Emanuel AIWU 6,5 - Pimpante, ha freschezza fisica da vendere e non si fa impensierire nè da Rebic nè da Leao.

Matteo BIANCHETTI 6 - Qualche incertezza, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine guida una difesa che chiude con un prezioso clean sheet.

Johan VASQUEZ 6,5 - Ottima scelta di tempi d'intervento, salva tutto su un cross Tonali e spazza ogni pallone gli capiti a tiro.

Paolo GHIGLIONE 6 - Più impegnato in copertura che in proiezione offensiva, anche se dalla sua parte Rebic non lo fa soffrire particolarmente. Esce dopo l'ammonizione, quando la presenza del neoentrato Leao l'avrebbe messo a rischio secondo giallo (dal 62' Leonardo SERNICOLA 6 - Con le buone e soprattutto con le cattive prova a limitare un cliente scomodissimo come Leao).

Soualinho MEITÉ 5,5 - Qualche errore tecnico di troppo, non sempre dimostra di sapere cosa fare col pallone tra i piedi.

Michele CASTAGNETTI 6 - Gioca nel cuore del centrocampo e dà il suo contributo prezioso sia in fase di copertura che come direttore d'orchestra in qualche discreta ripartenza della Cremo (dal 71' Charles PICKEL 6 - Si butta nella lotta senza paura).

Gonzalo ESCALANTE 6 - Partita di fatica la sua, spesso a discapito di qualità e scelte di gioco.

Emanuele VALERI 6 - Un'ottima iniziativa offensiva a inizio gara, poi si mette l'elmetto e cerca di contenere un ispirato Messias. Prova sufficiente.

Felix AFENA-GYAN 5,5 - A inizio match ci prova con un pallonetto difficile da posizione improbabile, senza successo. Spesso ha a che fare con palloni complicati, ma anche quando potrebbe accendersi sbaglia il controllo o la scelta. (dal 62' Cristian BUONAIUTO 5,5 - Mezz'ora senza particolari spunti da segnalare).

Daniel CIOFANI 5 - Molto macchinoso, fa a sportellate con la retroguardia milanista e non riesce a pungere (dl 62' David OKEREKE 6 - Entra con buon piglio, la sua velocità è utile alla Cremonese per ripartire e tenere il pallone lontano dalla propria area).

All. Massimiliano ALVINI 6,5 - La vittoria ancora non arriva, ma un punto contro i campioni d'Italia vale oro. Partita di cuore e solidità quella della Cremonese, che nel secondo tempo tira fuori l'orgoglio e prova anche a pungere nella metacampo offensiva, pur palesando lacune qualitative.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6 - Poco impegnato, se non in qualche uscita fuori dall'area in cui si dimostra attento. Poco a suo agio quando deve manovrare coi piedi.

Malick THIAW 6 - Partita attenta nel suo esordio da titolare, non si fa sorprendere da Afena-Gyan. Impegna Carnesecchi di testa su corner (dal 59' Pierre KALULU 6 - Prova a spingere sulla destra, ma la Cremo fa buona guardia).

Simon KJAER 6 - Leader della difesa, che dirige d'esperienza senza patemi eccessivi.

Fikayo TOMORI 6,5 - Preciso nelle letture, si esalta con due "muri" a ribattere le conclusioni avversarie.

Fodé BALLO-TOURÉ 6 - Compitino, di certo non gli si può chiedere di emulare Theo Hernandez.

Sandro TONALI 6,5 - Raramente sbaglia una scelta, alterna un sapiente utilizzo del pallone a pericolosi inserimenti. Come sempre, è uno degli ultimi a mollare.

Ismael BENNACER 6 - Lascia qualche libertà d'azione a Tonali e si prende la cabina di regia con la solita qualità.

Junior MESSIAS 6,5 - Inizio sonnecchiante, poi si accende e costruisce quasi sempre qualcosa col suo mancino.

Brahim DIAZ 6 - Si accede a tratti, dimostrando di poter mettere in difficoltà la difesa avversaria coi suoi guizzi e la sua tecnica. Al tiro due volte, senza gloria (dal 75' Charles DE KETELAERE 5 - Evanescente nel quarto d'ora a disposizione, di lui si ricordano un controllo sbagliato in area e un brutto intervento a centrocampo).

Ante REBIC 5 - Il meno incisivo dei tre trequartisti, in ombra per larghi frangenti del match. Un bel recupero con filtrante per Origi nel primo tempo, ma da lui ci si aspetta di più (dall'82' Marko LAZETIC SV).

Divock ORIGI 5 - Si abbassa molto per cercare il pallone. Ci prova una prima volta con un tiro sbilenco, poi si fa murare da Carnesecchi. Poco preciso sotto porta e sostituito quando Pioli vuole cambiare ritmo (dal 59' Rafael LEAO 5,5 - Parte con una sgasata delle sue, poi si innervosisce e non è più un fattore).

All. Stefano PIOLI 5,5 - Lancia Thiaw e deve sopperire alle assenze pesanti di Theo e Giroud (son dolori soprattutto là davanti). Nella ripresa chiede aiuto alla panchina, ma ne riceve poco.

