Altro giro, altra goleada per il Napoli di Luciano Spalletti, questa volta certamente più sofferta. Gara in bilico fino all'ultimo, infatti, allo "Zini" di Cremona e chiusa solamente nel recupero dagli acuti di Lozano e Olivera. Dopo il rigore conquistato da Kvaratskhelia e segnato da Politano al 26', la Cremonese pareggia con Dessers a inizio di una ripresa giocata alla grande, ma spaccata in due dall'ingresso in campo del Cholito, che apre la strada, poi, alla festa azzurra nei minuti di recupero.

Politano esulta per il gol in Cremonese-Napoli - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CREMONESE-NAPOLI 1-4

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (72' Buonaiuto); Meïté, Ascacibar (79' Ciofani); Zanimacchia (46' Okereke), Afena-Gyan (62' Escalante), Quagliata; Dessers (72' Aiwu). All.: Alvini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (82' Østigård), Kim, Mario Rui (82' Olivera); Zambo Anguissa, Lobotka, Ndombele (57' Simeone); Politano (73' Lozano), Raspadori (74' Zielinski); Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Gol: 26' rig. Politano (N), 47' Dessers (C), 75' Simeone (N), 93' Lozano (N), 95' Olivera (N).

Assist: Ascacibar (C, 1-1), Mario Rui (N 1-2), Kvaratskhelia (N, 1-3), Di Lorenzo (N, 1-4))

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Zanimacchia, Sernicola, Valeri.

Raspadori in azione durante Cremonese-Napoli - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Il momento social

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

2' - SUBITO INCROCIO DEI PALI DI RRAHMANI! Progressione del centrale difensivo del Napoli che entra in area e quasi spacca la porta: palla che s'infrange sul sette.

10' - PALO DI ZANIMACCHIA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Quagliata, la palla viene rimessa al centro per l'ex Juve Under 23, che col destro colpisce in pieno il legno più vicino!

26' - GOL DEL NAPOLI CON POLITANO SU RIGORE! L'ex Inter e Sassuolo apre il piatto sinistro e spiazza Radu sul penalty assegnato dopo un intervento ingenuo in area di Bianchetti ai danni di Kvaratskhelia: 0-1!

Politano esulta per il gol in Cremonese-Napoli - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

45'+1 - ANGUISSA RICEVE DA DI LORENZO E VA AL TIRO IN GIRATA! Mancino alto da pochi passi: il camerunense avrebbe potuto servire Raspadori, ben posizionato!

46' - ANGUISSA A TU PER TU CON RADU! Che intervento dell'ex Inter il quale, senza paura, si distende davanti al camerunense e respinge il suo tiro.

47' - GOL DELLA CREMONESE CON DESSERS! Verticalizzazione di Ascasiber, che taglia in due la difesa del Napoli, e rete da due passi dell'ex Feyenoord e Genk, che si sblocca in Serie A e riequilibra il match: 1-1!

Dessers esulta per il gol in Cremonese-Napoli - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

55' - OKEREKE! L'ex Venezia (subentrato all'intervallo a Zanimacchia) se ne va in velocità e, da fuori, lascia andare il destro: palla sull'esterno della rete.

56' - RASPADORI A TU PER TU CON RADU, BEN LIBERATO DA KVARATSKHELIA! L'ex Inter respinge la sfera con grande prontezza. Partita divertentissima a Cremona!

76' - GOL DEL NAPOLI CON GIOVANNI SIMEONE! Gran cross, altissimo, di Mario Rui dalla sinistra, la palla scende improvvisamente sul secondo palo e il Cholito la schiaccia di testa in fondo al sacco: 1-2!

88' - CIOFANI DI TESTA! Palla a lato dopo un tentativo di Okereke.

90'+3 - GOL DEL NAPOLI CON LOZANO! Simeone lancia Kavaratskhelia, che parte in contropiede ed è generosissimo a servire il messicano a porta vuota: 1-3!

90'+4 - SIMEONE SUL DISCHETTO PER LOZANO! Intervento miracoloso di Radu, che alza la sfera sopra la traversa!

90'+5 - GOL DEL NAPOLI CON OLIVERA! Su punizione dalla destra di Di Lorenzo, l'ex Getafe anticipa tutti di testa e insacca: 1-4!

MVP

Kvaratskhelia. Non segna ma fa segnare. Conquistando un penalty, servendo Lozano a porta vuota

Fantacalcio

PROMOSSO - Simeone. Entra e segna, di nuovo. Oltre a innescare la rete del tris di Lozano, lanciando in maniera illuminata Kvaratskhelia.

BOCCIATO - Bianchetti. Abbocca alle finte di Kvaratskhelia e, con ingenuità, provoca il rigore poi trasformato da Politano. A fine partita, poi, molla gli ormeggi ed apre i boccaporti per la goleada ospite.

Le pagelle

