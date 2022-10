Da una parte i complimenti, dall’altra i punti. E’ la strana storia, la prima, della Cremonese, che domina per un tempo abbondante contro la Sampdoria ma spreca troppo – compreso un calcio di rigore sbagliato da Dessers. Occasioni e buona qualità che alla distanza si rivelano nulle per Alvini. Nel finale infatti, quando i palloni iniziano a scottare, la Cremonese abbassa un filo il suo baricentro e subisce il gol di Colley che regala a Stankovic – e alla sua Sampdoria – i primi tre punti del campionato. Una vittoria d’oro, pesantissima, perché arriva in un match in cui il Doria aveva tutto sommato mostrato pochino ma che riesce a far suo contro una diretta concorrente. La rete del difensore della Samp vale infatti il sorpasso in classifica. Per Alvini e i suoi invece l’ennesima presa di coscienza di una tristissima verità: i complimenti non fanno punti. Ma soprattutto senza gol non si vincono le partite. Certo, se Dessers sbaglia anche i rigori, salvarsi diventa materia idea piuttosto utopistica.

Il tabellino

Cremonese (5-3-2): Carnesecchi; Sernicola, Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (82’ Bonaiuto), Valeri (82’ Quagliata); Ascacibar, Meitè (82’ Gyan), Pickel (82’ Castagnetti); Okereke; Dessers (65’ Ciofani).

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru (46’ Augello); Rincon (61’ Yepes), Verre (46’ Villar); Djuricic, Sabiri (60’ Gabbiadini), Pussetto (54’ Leris); Caputo.

Gol: 78’ Colley.

Assist: Gabbiadini.

Note – Ammoniti: Colley, Sabiri, Amione, Gabbianidini; Sernicola, Pickel, Meite.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

5’-7’ RIGORE CREMONESE, PARA AUDERO. Dopo il controllo VAR, Maresca concede il rigore per un pestone di Amione su Okereke. Dal dischetto va Dessers ma calcia abbastanza centrale e Audero para.

42’ OCCASIONE CREMONESE! SERNICOLA! Colpo di testa dopo una bella discesa a sinistra: gran balzo di Audero - migliore in campo fin qui - a salvare la Samp in corner.

49’ OCCASIONE CREMONESE! Ancora un cross insidiosissimo di Valeri: palla bassa e tesa in area di rigore sui piedi di Dessers, che calcia e sfiora il palo alla destra di Audero.

51’ ALTRA CHANCE CREMONESE: PICKEL! Valeri per Okereke che crossa in area: palla spazzata male dalla retroguardia blucerchiata che finisce sui piedi di Pickel. Audero salva il risultato con una gran parata.

62’ SUBITO GABBIADINI! Occasione enorme per la Samp con il nuovo entrato. Bravissimo Carnesecchi a rimanere lucido e a distendersi, ma l'attaccante doriano avrebbe potuto fare meglio davanti al portiere avversario con un piattone sinistro troppo debole.

68’ AUGELLO! CHANCE SAMP!. Cross da destra, sbuca sul secondo Augello che di testa in controbalzo con una traiettoria stranissima sfiora l'incrocio. Samp vicina al gol di nuovo.

78’ GOL! COLLEY! SAMP AVANTI! Azione offensiva insistita, Augello mette dentro per Gabbiadini che sul secondo palo fa la sponda perfetta: Colley si traveste da bomber e mette dentro.

91' CIOFANI! EPISODIO DUBBIO. Ci prova il 9 della Cremonese, che anticipa Amione, che lo tocca durante il tiro. Proteste dei grigiorossi, ma il check non porta a nessun on field review. Curioso: nel primo tempo per lo stesso episodio era stato dato rigore

Le pagelle

A seguire nel corso della serata

MVP

Audero. Se la Samp porta via i 3 punti è merito del suo portiere, decisivo su Dessers ma non solo. Nel primo tempo tiene a galla i suoi e alla fine le sue parate risultano decisive al fine del risultato.

Fantacalcio

PROMOSSO: Colley. Un inaspettato gol decisivo per il centrale di difesa.

BOCCIATO: Dessers. Sbaglia un rigore troppo pesante.

