Cremonese-Torino, match valido per la 3a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-2. La gara è stata arbitrata dal signor Valeri. La sfida dello stadio Zini di Cremona si è risolta grazie alle reti di Vlasic al 17' e Radonjic al 65' per i granata. Di Sernicola, all'80', la rete del definitivo 1-2 dei padroni di casa.

Con questo risultato, il Torino sale momentaneamente in prima posizione in classifica a quota 7 punti, alla pari di Lazio e Roma.. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6.5: Attento e reattivo su Dessers e Bianchetti. Incolpevole sul capolavoro di Sernicola.

Perr SCHUURS 6,5: Non sfigura all'esordio, con un paio di ottime chiusure nel primo tempo ed una prova complessivamente attenta ed ordinata. Promosso anche al centro della difesa.

L'esultanza dei giocatori del Torino dopo il gol del vantaggio trovato contro la Cremonese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Alessandro BUONGIORNO 6,5: Attento e preciso in marcatura su Okereke. Domina al centro della difesa senza commettere alcuna sbavatura. (dal 69' Koffi DJIDJI, 5.5: Non perfetto in marcatura su Sernicola. Soffre l'assalto grigiorosso nel finale).

Ricardo RODRIGUEZ 6: Il meno operoso della retroguardia granata. La Cremonese raramente attacca nel suo out di competenza.

Wilfried SINGO 6.5: Domina il duello con Valeri sul suo out di competenza. Delizioso lo scavetto esibito nel primo tempo. Deciso passo in avanti rispetto alle prime uscite.

Karol LINETTY 5.5: Ordinato e attento in mediana. Smista con precisione una gran mole di palloni. Molto male in fase offensiva, dove si divora clamorsamente un gol a tu per tu con Radu. (dall'86' Sasa LUKIC, SV)

Samuele RICCI 6,5: Il vero e proprio "cervello" dei granata è lui. Detta i ritmi della manovra con le sue geometrie, riuscendo a sgusciare senza particolari patemi tra le maglie dei padroni di casa. Promosso.

Ola AINA 6: Meno pimpante rispetto a Singo. Fatica ad essere incisivo nella metà campo avversaria. Esce poichè ammonito. (dal 56' Mergim VOJVODA, 6.5: Entra col giusto piglio, rendendosi subito pericoloso con la sua freschezza e servendo a Radonjic l'assist dello 0-2. Peccato per l'errore sul gol di Sernicola.)

Nikola VLASIC 7: Riesce a sbloccarsi nel primo tempo, rendendosi pericoloso con i suoi tagli e le sue conclusioni anche nella ripresa. Decisamente promosso.

Nemanja RADONJIC 7.5: La rete di Vlasic nasce da uno dei suoi guizzi nello stretto. Giocatore fondamentale per questo Torino. La sua qualità è merce rara e forse unica nella rosa granata. Lo dimostra con il tacco con cui inventa l'azione che porta al suo gol dello 0-2.

Antonio SANABRIA 5,5: Si vede poco in avanti, sempre anticipato dai centrali di casa. Juric si aspetta di più da lui e lo sostituisce nel finale. (dall'86' Pietro PELLEGRI, SV)

Mister Ivan JURIC 6,5: Il suo Toro guarda tutti dall'alto dopo 3 giornate. Altra prova solida ed ordinata. Manca qualcosa in fase offensiva, dove anche oggi troppe occasioni sono state sprecate.

Matteo Bianchetti, Cremonese-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Cremonese

Ionut Andrei RADU 7: Altra gran partita dell'ex-Inter che salva i suoi sia su Linetty che su Radonjic. Senza colpe sulle reti incassate.

Matteo BIANCHETTI 6: Sfortunato in occasione del gol di Vlasic ma bravo a rifarsi vedere in avanti pochi minuti più tardi. Nel complesso è comunque il migliore del pacchetto arretrato di casa.

Emanuel AIWU 5: Fatica a contenere l'esuberanza tecnica di Radonjic che in più di un'occasione gli fugge in velocità. Disastroso in occasione dello 0-2 quando con Sernicola confeziona il raddoppio dei granata. (dall'86' Giacomo QUAGLIATA, SV).

Johan VASQUEZ 5.5: Non perfetto in occasione del primo gol. Pur riuscendo tutto sommato a contenere Sanabria si perde con tutti i suoi nella ripresa.

Jaime BAEZ 6: Decisamente più in palla rispetto a Valeri. Quando la Cremonese attacca lo fa spesso dal suo out di competenza. Pericoloso con i suoi cross. (dal 62' Leonardo SERNICOLA 6,5: Disastroso il suo ingresso in campo, con Vojvoda e Radonjic che lo bruciano in occasione dello 0-2. Si rifa con una perla che da l'illusione di poter riaprire il match.)

Ionuț Radu (Cremonese) Credit Foto Getty Images

Gonzalo ESCALANTE 6: Alvini gli richiede un gran lavoro sporco in mezzo al campo. Lui corre e lotta. Non ruba l'occhio ma risulta tutto sommato efficace. (dall'86' Daniel CIOFANI, SV)

Charles PICKEL 5,5: Soffre a tratti la maggior qualità dei centrocampisti del Torino, perdendosi in più di un'occasione i tagli delle mezzali granata. (dal 69' Santiago ASCACIBAR, 6: Partecipa all'assalto finale grigiorosso senza riuscire a lasciare il segno).

Emanuele VALERI 6: Ingaggia un bel duello con Singo sul suo out di competenza, peccando però in più di un'occasione in fase difensiva.

Luca ZANIMACCHIA 5.5: Si vede veramente poco nel primo tempo. Dovrebbe essere il faro dell'attacco grigiorosso ma finisce troppo spesso con nascondersi tra le maglie granata. Bocciato. (dal 62' Cristian BUONAIUTO 6.5: Pericoloso con i suoi calci di punizione nel finale. Entra bene nel match)

Cyriel DESSERS 6: Meno ispirato rispetto alle prime due uscite. Il terzetto arretrato granata lo annulla ma nel finale riesce comunque a trovare un assist per Sernicola ed una conclusione che impegna seriamente Milinkovic, salvando la sua prestazione.

David Chidozie OKEREKE 7: Ci prova in tutti i modi nel primo tempo, non riuscendo però mai ad eludere la solida marcatura dei centrali granata. Cala con tutti i suoi nella ripresa.

Mister Massimiliano ALVINI 5.5: Un'altra buona prestazione ma ancora zero punti per i suoi ragazzi. Quest'oggi la reazione d'orgoglio è probabilmente arrivata troppo tardi.

